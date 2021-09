Președintele Maia Sandu salută ideea Partidului Acțiune și Solidaritate de a exclude obligativitatea organizării concursurilor publice pentru șefia mai multor instituții. Sandu spune că PAS își asumă responsabilitatea pentru activitatea noilor șefi, iar în cazul în care aceștia nu se vor ridica la nivelul așteptărilor societății, formațiunea va plăti cu propria reputație în fața electoratului, notează IPN.

Președintele Maia Sandu spune că în cazul directorului CNA, prin excluderea concursului public, doar a fost simplificată procedura de numire a noului șef. Potrivit șefului statului, oricum PAS ar fi avut ultimul cuvânt la desemnarea potențialului candidat la funcția de director CNA.



„Fosta lege prevedea că se face concurs la Parlament, comisia juridică este cea care-l organizează. Dacă se mergea pe această lege, se lungea procesul, pentru că până la urmă tot PAS are majoritatea în această comisie și oricum decizia privind directorul CNA, ar fi aparținut PAS. Interesul PAS este ca la CNA să ajungă un om care să facă ordine. Noi suntem la etapa construcției statului de drept. Noi am tot încercat, în 2017 a fost aprobată legea care a oferit autonomie totală Procuraturii, vedem astăzi rezultatele. Un sistem corupt doar a fost conservat”, a spus Maia Sandu în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la TV8.



Președintele țării spune că PAS își asumă politic conducerea instituțiilor aflate sub control parlamentar, pentru a asigura schimbările promise cetățenilor în campanie electorală.



„PAS își asumă responsabilitatea pentru acești oameni, atât timp cât își asumă responsabilitatea pentru ei, îi numește. Dacă acești oameni nu vor face treabă bună atunci PAS va plăti cu propria reputație. Am avut o discuție cu reprezentanții UE la acest subiect și ei înțeleg că nu poți să dai independență sistemului, atunci când el este corupt. Sistemul corupt trebuie întâi curățat, ulterior trebuie introduse elemente de autonomie”, a spus Maia Sandu.



Majoritatea PAS din Parlament a modificat recent legea cu privire la CNA, fiind exclusă obligativitatea organizării concursului public pentru funcția de director al instituției. Potrivit noii legi, directorul CNA este numit de majoritatea deputaților aleși, la propunerea a cel puțin 20 de deputați.