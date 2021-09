Fracțiunea PAS din Parlament ia în considerare fie depunerea unei sesizări la Curtea Constituțională privind controlul constituționalității legii ce vizează reducerea vârstei de pensionare, fie abrogarea acestei legi. Vicepreședintele PAS, Radu Marian califică decizia coaliției tacite PSRM-Șor din legislatura trecută de reducere a vârstei de pensionare drept o crimă la adresa vârstnicilor. Marian spune că guvernarea nu va permite intrarea în vigoare a acestei legi din ianuarie 2022, întrucât Republica Moldova se confruntă cu o criză a forței de muncă, notează IPN.

Vicepreședintele PAS, Radu Marian, spune că majorarea pensiei minime până la 2000 de lei este un imperativ al realităților în care trăim. În anul 2022 implementarea acestei decizii va costa bugetul de stat peste 2 miliarde de lei, bani pe care guvernarea speră să-i obțină în urma distrugerii schemelor de delapidare a banilor publici.



„În acest an majorările au loc din surse interne, în baza majorărilor veniturilor la bugetul național. Pe viitor, ne propunem să asigurăm o creștere economică, de asemenea, vor fi oprite schemele de furt din banul public. În plus, a te împrumuta este un lucru pe care-l fac toate țările din lume. Întrebarea este cu ce cost te împrumuți? Socialiștii au izolat țara pe plan extern și s-au împrumutat extrem de scump de pe intern, noi am reușit să restabilim relațiile cu partenerii externi și dacă va fi nevoie, pentru proiecte de infrastructură, ne vom împrumuta la costuri extrem de mici, pentru că avem parte de deschidere și credibilitate pe exterior. Opțiunea noastră este să majorăm pensiile și să creăm condiții de creștere economică”, a spus Radu Marian în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Potrivit deputatului, actuala guvernare nu va permite intrarea în vigoare, de la 1 ianuarie 2022, a legii privind reducerea vârstei de pensionare. Intrarea bruscă în sistem a unui număr mare de pensionari va duce la reducerea drastică a pensiilor, spune Marian.



„Vom menține vârsta de pensionare, care acum în vigoare. Legea votată în 2020 nu este constituțională, pentru că a fost votată fără avizul Guvernului. Este o lege pur populistă și ar duce la micșorarea dramatică a pensiilor. Iar noi nu asta ne dorim, noi vrem să majorăm pensiile. Paralel avem o criză de forță de muncă și nu poți să iei de acolo de unde nu există. Până să ajungem la o eventuală reducere a vârstei de pensionare, noi trebuie să majorăm numărul de persoane angajate pentru a contribui la acest fond social. Decizia pe care a luat-o majoritatea PSRM-Șor în 2020 este o crimă la adresa pensionarilor”, a spus Radu Marian.



Potrivit unei legi adoptate de majoritatea PSRM-Șor din fosta legislatură, de la 1 ianuarie 2022 ar urma să se revină la vârsta de pensionare de 57 de ani pentru femei și 62 de ani pentru bărbați. Legea nu a fost contestată la Curtea Constituțională, așa cum s-a întâmplat în cazul celorlalte legi adoptate fără avizul Guvernului, în decembrie 2020 de către deputații PSRM-Șor.