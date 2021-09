Președinția Republicii Moldova anunță organizarea și desfășurarea concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) din rândul societății civile, desemnat de către șeful statului.

Concursul se desfășoară în conformitate cu Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură și Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului de selectare a candidatului la funcția de membru al CSP din rândul societății civile, desemnat de către Președintele Republicii Moldova, aprobat prin Decretul nr. 548 - VIII din 29 decembrie 2017.

Condițiile de bază pentru participare la concurs, conform Legii cu privire la Procuratură și Regulamentului, sunt următoarele:

a) deține cetățenia Republicii Moldova;

b) cunoaște limba română;

c) are capacitatea de exercițiu deplină;

d) posedă studii superioare juridice;

e) are experiență în domeniul dreptului de cel puțin trei ani;

f) se bucură de o reputație ireproșabilă;

g) nu a atins vârsta de 65 de ani.