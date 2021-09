Vicepremierul pentru Afaceri Externe, Nicu Popescu I-a urat bun venit în Republica Moldova ambasadorului agreat al Uniunii Europene la Chișinău, Janis Mazeiks, care a prezentat copiile scrisorilor de acreditare la sediul ministerului afacerilor externe.

„În cadrul primei noastre discuții, am evidențiat caracterul strategic al relației cu Uniunea Europeană și am efectuat cu domnul ambasador o trecere în revistă a obiectivele principale pe termen scurt și mediu în promovarea parcursului european al Republicii Moldova, inclusiv în cadrul Parteneriatului Estic. Am certitudinea că urmează să valorificăm pe deplin oportunitățile în asemenea domenii ca economie, digitalizare, infrastructură, sănătate, mediu ambiant”, a declarat Popescu. .

Nicu Popescu a apreciat rolul partenerilor europeni în procesul de susținere a implementării Acordului de Asociere, asistența generoasă acordată de Uniunea Europeană și perspectivele noi pe care aceasta le deschide pentru consolidarea reformelor interne și creșterea prosperității cetățenilor țării.

„La finele întrevederii i-am adresat felicitări noului șef al Delegației UE pentru numirea în post și i-am urat succes în exercitarea mandatului său în Republica Moldova pentru a dezvolta relațiile de parteneriat cu Uniunea Europeană”, se arată în mesajul lui Nicu Popescu.