Președintele Maia Sandu a explicat de ce au fost necesare modificările la legea procuraturii dar și a comentat reacția PG la despre așa numitele dosare pe numele unor lideri politici.

În cadrul emisiunii „În Profunzime” de la PRO TV, Maia Sandu a declarat că înțelege că timp de doi ani nu se pot rezolva toate problemele dar în același timp nu a văzut aceasă dorință dinpartea PG.

Întrebată cum comentează declarația procurorului general că i-a cerut celui din urmă să facă mai multe dosare liderilor de opoziție, Maia Sandu a răspuns că procurorul general nici nu a fost la ședința respectivă.

„Procuroul general nici nu a fost la această ședință și îl poftesc cu această ocazie să vadă procesul verbal al ședinței. La această ședință a CSS nici nu am pomenit numele lui. Am pomenit numele a căpăteniilor a două grupări - Plahotniuc și Platon. Am zis că în timp ce PG investighează oamenii din aceste două grupări, aceștia fug din țară, după care procurorul vine și spune că PG nu-i poate aduce în țară și am întrebat cum să facem ca să nu-i scăpăm și pe urmă să ne rugăm să-i aducem în țară”, a adăugat președintele.