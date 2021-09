Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Vlad Kulminski susține că anterior politicienii au avut interese personale în rezolvarea conflictului transnistrean și că acesta ar fi un motiv pentru care lucrurile nu s-ar fi mișcat într-o direcție pozitivă. Drept exemplu Kulminski a adus contrbanda cu țigări dar și firmele căpușă din sectorul energetic.

În cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova, Kulminki a fost întrebat deacă contrbanda cu țigri prin regiunea transnistreană a fost unul din interesele personale ale clasei politice:

„Haideți să le luăm pe rând. Accize pe malul drept sunt vreo 50 de euro per mia de bucăți, aproximativ vorbesc. Eu nu sunt sigur, dar e cam pe acolo - adică un euro pentru un pachet de țigări. În regiunea transnitreană este un euro per mia de bucăți, deci 2 cenți per pachet de țigări. Deci Republica Moldova trebuie să fie îngrijorată de ce acest fenomen. Haideți să luăm ca exemplu anul 2013. Necesitatea regiunii transnistrene de consum pe an a fost de 300 milioane de țigări, importul în 2013 a fost 13 miliarde țigări, de 40 de ori mai mult. Cine a permis, cine a implementat...? Începem de la ASP care a acordat licență până la politicieni care au beneficiat. Putem să vorim despre Metal Feros despre care toată lumea cunoaște ce se petrece acolo, electricitatea când erau create firme căpușe”, a declarat Kulminski.