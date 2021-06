Liderul PSRM, Igor Dodon, a venit astăzi la maratonul de vaccinare anti-COVID-19 de la Palatul Republicii pentru a-și administra vaccinul rusesc Sputnik V. La un moment dat politicianul a refuzat să se vaccineze, invocând că ar urma să facă acest lucru după ce cu serul rusesc vor fi asigurați „toți doritorii”. În realitate, se pare că socialistul a refuzat vaccinarea pentru a nu sta în rând cu toți cetățenii.

„La Palat am văzut un număr foarte mare de doritori de a se imuniza anume cu acest vaccin. Am trecut tot rândul de oameni până la coadă și am discutat cu cei veniți... Am stat cu toți doritorii în rând și am decis să nu mă vaccinez până nu asigurăm toți doritorii cu Sputnik V”, a scris Dodon.