Elaborarea și adoptarea a unei noi Constituții reprezintă sarcina principală a Partidului Comuniștilor în viitorul Parlament. Potrivit liderului PCRM, Vladimir Voronin, R.Moldova are astăzi nevoie de un impuls puternic pentru dezvoltarea politică în vederea consolidării societății și întăririi statului moldovenesc, iar acest lucru poate fi obținut prin adoptarea a unei noi Legi Supreme. Declarația respectivă este diametral opusă celei făcute acum un an pentru reporterii Deschide.MD, când fostul președinte al Republicii Moldova, comentând intenția lui Igor Dodon de a modifica Constituția, a declarat că aceasta reprezintă, de fapt, „o încercare de a arunca praf în ochi cetățenilor pentru ca ei să nu vorbească de sărăcie sau situația social-economică dezastruoasă din stat”.

În cadrul unei conferințe de presă, Vladimir Voronin a declarat că „noua Constituție ar trebui să reflecte realitățile lumii de astăzi și să asigure continuitatea principiilor de bază ale edificării și existenței statului moldovenesc – suveranitatea poporului, statut de neutralitate, caracterul social al statului, inviolabilitatea drepturilor”.

Liderul PCRM a precizat că anume în urma adoptării a unei noi Constituții va începe adevărata reformă a justiției.

Liderul comuniștilor a precizat că pentru elaborarea unei noi Constituții este nevoie de un an. Ulterior, proiectul va fi supus referendumului.

Amintim că acum un an, Vladimir Voronin declara că inițiativa lui Igor Dodon de a crea o comisie pentru reforma constituțională este o simplă acțiune de publicitate electorală și o încercare de a arunca praf în ochi cetățenilor pentru ca ei să nu vorbească de sărăcie sau situația social-economică dezastruoasă din stat. Fostul șef al statului menționa că problema constă nu în prevederile Constituției, dar în faptul că demnitarii, inclusiv Igor Dodon, nu le execută.

„Este nevoie nu de o nouă Constituției, dar să executăm cerințele actualei Constituții. Am adus exemplul mai multor țări în care Legea Spupremă trăiește, fiind elaborată sute de ani în urmă, și aceste țări au succese pe toate dimensiunile și nu are nevoie de o constituție nouă. Modificări, desigur, pot fi făcute, pentru că viața nu stă pe loc, dar noi nu avem nevoie categoric de o nouă Constituție. Republica Moldova are nevoie ca președinții și toți ceilalți demnitari să execute prevederile Constituției, pentru că ei depun jurământul și pun mâna pe Constituție și jură să respecte Constituția și legile țării”, declara atunci Voronin.