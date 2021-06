Astăzi se împlinesc 6 luni din ziua în care Maia Sandu a depus jurământul în fața cetățenilor în calitate de președinte al R.Moldova. Astfel, Maia Sandu și-a prezentat raportul activității sale pentru jumătate de an în funcția de șef de stat.

Referindu-se la pandemie, președintele a subliniat faptul că a depus eforturi pentru a aproviziona țara cu vaccinuri anti-COVID și a accentuat că procesul de vaccinare a început grație donației de vaccinuri din partea României. Totodată, președintele a spus că fost aproape zilnic în contact cu producători europeni, cu reprezentanți ai UE, cu conducători ai altor state, pentru a aduce vaccinuri în R. Moldova. Președintele a adus aminte și despre eforturile depuse ca sistemul medical să obțină donații generoase sub formă de echipamente de protecție și utilaje medicale, din partea Germaniei, Cehiei, României, Comisiei Europene, OMS, NATO. ”În primele săptămâni de mandat ca urmare a discuțiilor pe care le-am avut la Bruxelles a fost reactivat mecanismul de protecție civilă al UE prin care am primit loturi de ajutoare semnificative din partea mai multor parteneri. Le mulțumesc partenerilor în numele cetățenilor noștri!”

Vorbind de economie, președintele a adus aminte despre faptul că s-a reușit obținerea sprijinului economic din partea UE, chiar dacă socialiștii și „Șor” au refuzat să adopte vreun plan de susținere a conomiei.

Președintele a adus aminte și despre solicitarea R.Moldova către România de a susține agricultorii, astfel statul român a oferit un ajutor umanitar în formă de 6000 de tone de motorină.

Maia Sandu a vorbit și despre relațiile cu parteneri externi importanți pentru Republica Moldova, aducând aminte că în această perioadă i-a primit la Chișinău pe președinții României și Lituaniei, și pe Președintele Consiliului European, a avut convorbiri telefonice și online cu peste zece șefi de state, guverne și organizații internaționale, a mers în vizite peste hotare pentru a relansa relațiile Republicii Moldova cu parteneri importanți precum România, Ucraina, Franța, Germania, Italia, Polonia, dar și cu organizații internaționale precum Uniunea Europeană și Consiliul Europei. „Dincolo de poze - la masa de discuții, nu pe culoare -, am obținut confirmarea interesului acestor parteneri de a ne ajuta și de a investi în Republica Moldova”.

Președintele a adus aminte și despre faptul că a agreat și semnat mai multe acorduri importante pentru cetățeni și pentru dezvoltarea țării.

„În luna februarie, am semnat „Contractul de Reziliență COVID-19 pentru Republica Moldova” cu Comisia Europeană, care prevede o donație de 15 milioane de euro. Voi mai menționa Declarația comună semnată la Chișinău cu Președintele României, Klaus Iohannis; Declarația comună și Memorandumul privind dezvoltarea potențialului de transport și tranzit al Republicii Moldova și Ucrainei, semnate la Kiev; Convenția privind eliminarea dublei impuneri, parafată cu prilejul vizitei mele la Paris; Acordul în domeniul securității sociale, semnat în cadrul vizitei recente la Roma. În urma demersurilor noastre, Guvernul Marii Britanii a dispus reîntoarcerea în Moldova a sumei de 458 de mii de lire sterline, confiscate de la Luca Filat. Am inițiat discuții ce țin de proiecte și programe de dezvoltare și investiții pentru cetățenii noștri, care vor fi anunțate și lansate în următoarele luni. Pentru acestea, avem nevoie de un Guvern funcțional care să le poată gestiona”.

Un alt subiect important pentru președinte a fost lupta împotriva corupției.

„Am discutat la CSS cele mai răsunătoare dosare de corupție și am cerut în repetate rânduri instituțiilor statului să-și facă treaba pentru a preveni și a sancționa corupția. Am avut numeroase ședințe cu reprezentanții organelor de drept, unde am indicat asupra abuzurilor și ilegalităților care se comit și le-am cerut să acționeze pentru stoparea acestora. Am inițiat colaborarea cu Republica Franceză pentru a efectua o analiză a funcționării ANI și am elaborat un proiect de lege pentru modificarea legii ANI. Am semnat Decretul de creare a Comitetului Consultativ Independent Anticorupție. Comitetul va cerceta cazurile de corupție mare și va comunica public despre ele, va analiza obstacolele în calea luptei eficiente împotriva corupției și va face recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și instituțional”.