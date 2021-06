Justiția, sănătatea, educația și crearea locurilor de muncă sunt prioritățile candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Pe lângă obiectivele trasate, pretendenții la fotoliul de parlamentar spun că au și regrete. Reprezentantul Mișcării Profesionistilor „Speranța-Надежда” spune că regretă gestul nesăbuit de a-l stropi cu lapte pe un fost ministru, reprezentantul Platformei DA spune că regretă dezbinarea partidelor de dreapta înaintea scrutinului, iar reprezentantul PDM s-a arătat dezamăgit de unele acțiuni ale formațiunii sale din perioada când Vlad Plahotniuc era lider al partidului, notează IPN.

Andrei Donica, candidat la funcția de deputat pe lista Mișcării Profesionistilor „Speranța-Надежда”, spune că de 5 ani durează procesul de judecată în dosarul găleții cu lapte turnate peste ministrul finanțelor din acea perioadă, Octavian Armașu.



„În calitate de activist civic am făcut-o din suflet și cred că mulți moldoveni s-au regăsit în fapta mea. Acum încerc să privesc calm lucrurile, înțeleg că în politică trebuie să ai capacitatea de a argumenta și negocia, dar atunci în calitate de activist nu aveam răbdare să mă gândesc la asta. Eu m-am retras odată în favoarea lui Andrei Năstase, dar acum n-avem de gând să ne retragem”, a spus Andrei Donica în cadrul dezbaterilor electorale „Te votezi la ProTV” de la ProTV Chișinău.



Reprezentantul PDM Alexandru Jizdan spune că ridicarea calității vieții oamenilor va fi prioritatea formațiunii în eventualitatea în care va accede în Parlament. De asemenea, potrivit secretarului general PDM, formațiunea sa va fi cea care va asigura o majoritatea proeuropeană în viitorul Legislativ.



„Bunăstarea cetățenilor, calitatea educației și sistemul de sănătate sunt prioritățile noastre. Sunt greșeli ale fostei conduceri a partidului, cu multe din acțiunile care s-au produs în acea perioadă nu am fost și nu suntem de acord, cum ar fi, de exemplu, anularea mandatului lui Andrei Năstase. Acea decizie a instanței automat a fost atribuită PDM și acum puține argumente avem ca să explicăm că PDM n-a avut nicio legătură”, a spus Alexandru Jizdan.



Reprezentantul Platfomei DA Liviu Vovc și-a exprimat speranța că în viitorul Legislativ va exista o alianță cu PAS după modelul fostului bloc ACUM.



„Prioritățile noastre sunt combaterea sărăciei, dezvoltarea sistemului de sănătate, dezvoltarea economiei și crearea locurilor de muncă. Bineînțeles, o prioritate este și justiția. Noi am insistat pe crearea unui bloc de dreapta, ca să dăm lovitura și să avem 51 de oameni raționali în Parlament, dar n-a fost să fie. Am convingerea că în următorul Parlament va exista o coaliție PAS-Plaforma Da, pentru că aceasta este unica soluție viabilă pentru țară ”, a spus Liviu Vovc.



