Juriștii lui Renato Usatîi au sesizat astăzi Procuratura Generală și Autoritatea Națională de Integritate pentru verificarea „averii ilegale” a liderului „PACE”, Gheorghe Cavcaliuc. Usatîi susține că fostul șef adjunct al IGP deține 50% dintr-un apartament la București, pe care nu l-a indicat în declarația de avere. Declarațiile au fost făcute de către Usatîi în cadrul unei conferințe de presă.

„Apartamentul e pe strada Aleea Teișani 274 – 288, blocul A39, etajul 1 apartamentul 13. Am studiat declarațiile de avere anterioare, am așteptat să o depună și pe cea de candidat la funcția de deputat... (...)Am depus astăzi o sesizare pe numele procurorului general și o sesizare la ANI care noi cerem să fie formată o comisie rogatorie în România care să confirme că Cavcaliuc nu este doar proprietar al unui apartament de lux într-un cartier rezidențial nu departe de Aeroportul Otopeni, dar și faptul că el are viza de reședință acolo cu pașaportul lui românesc. El a tăinuit acest bun”, a spus Renato Usatîi.