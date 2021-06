Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a cerut astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, demisia viceprimarului Victor Chironda. Ceban a avertizat că îl va demite pe Chironda, dacă acesta de bună voie nu va depune cererea de demisie.

Ceban a menționat că Chironda avea dispute cu mai mulți angajați ai Primăriei.

„Fiecare primar și-a ales echipa. Primăria nu este despre boceală, ci despre răsuflecatul mâinilor și muncă de dimineață până seara, inclusiv în weekend. Constat că în această perioada, am urmărit o isterie a unui viceprimar care se vrea rămas în funcție. A venit cu acuzații nefondate a colegilor mei, a colegilor săi, a angajaților din primărie. S-a creat impresia că doar el lucrează, iar restul sunt niște funcționari care doar îl supără. (...) Am așteptat atât timp și nu am ieșit cu o reacție pentru că credeam că omul are anumite frustrări și ulterior se va apuca de lucru. El a uitat că nu cetățenii l-au ales în această funcție, dar eu. Deși mulți m-au avertizat că poate să-ți bage cuțitul în spate. Ceea ce face este victimizare. Nu cetățenii l-au ales, eu l-am numit în această funcție…”, a spus Ceban.