Polonia este o sursă importantă de securitate în regiune. Republica Moldova va consolida colaborarea dintre cele două țări în domeniul securității, inclusiv al securității cibernetice. În același timp, experiența de dezvoltare a Poloniei este foarte prețioasă pentru Republica Moldova, care e interesată să preia bunele practici ale Poloniei în domeniul agriculturii, dezvoltării locale, administrării fiscale și transformării digitale a serviciilor publice. Declaraţiile au fost făcute de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, după întrevederea cu președintele Poloniei, Andrzej Duda, în cadrul primei sale vizite oficiale în calitate de preşedinte în Polonia, la invitația omologului său, transmite IPN.

Președintele Republicii Moldova a menţionat că Republica Moldova a ales calea modernizării europene. „Sunt încrezătoare că alegerile anticipate din 11 iulie vor reconfirma acest parcurs. Menționez aici aprecierea pentru disponibilitatea autorităților poloneze de a sprijini organizarea votului pe 11 iulie pentru cetățenii noștri stabiliți în Polonia. Colaborarea cu Polonia în vederea modernizării Republicii Moldova și avansării țării noastre pe calea integrării europene este foarte importantă pentru noi. Avem de învățat de la polonezi. Republica Moldova are o agendă complexă cu Uniunea Europeană, bazată pe prevederile Acordului de Asociere. Apreciem sprijinul consecvent al Poloniei pentru aspirațiile europene ale țării noastre și pentru susținerea de a include Moldova în programele de asistență europeană. Menționez aici și importanța Planului de Redresare Economică în valoare de 600 de milioane de euro, oferit recent țării noastre de Comisia Europeană, care ne va ajuta să relansăm economia, să susținem antreprenorii mici și mijlocii, și să creăm locuri de muncă în țara noastră”, a spus Maia Sandu.



Maia Sandu a adăugat că cele două ţări au un bun potențial de colaborare în domeniul modernizării agriculturii, dar și de consolidare a schimburilor de bune practici dintre autoritățile publice locale din Republica Moldova și Polonia, la nivelul voievodatelor și Agențiilor de dezvoltare regională. „Apreciem mult, în acest sens, includerea Republicii Moldova în lista statelor recipiente de asistență poloneză de dezvoltare, pe platforma Polish Aid și prin intermediul Fondului de Solidaritate al Poloniei, care realizează în țara noastră numeroase proiecte în domeniul agriculturii și dezvoltării locale. Oamenii noștri au avut o relație bogată de vecinătate timp de câteva sute de ani. Iar astăzi țările noastre au ocazia să colaboreze pentru a oferi cetățenilor șansa la o viață pașnică și prosperă. Polonia este o țară parteneră de încredere pentru Republica Moldova, aliată și susținătoare a demersului nostru european, și o sursă importantă de stabilitate, creștere economică și modernizare la nivel regional. Îmi doresc ca, în procesul nostru de modernizare, și Republica Moldova să contribuie la consolidarea stabilității și afirmarea valorilor europene în regiunea noastră. Dorința mea este ca relațiile dintre țările noastre să evolueze în continuare, în interes comun și spre beneficiul cetățenilor țărilor noastre”, a încheiat preşedinta.



Andrzej Duda a declarat că Polonia ţine pumnii ca alegerile parlamentare care se apropie să aibă ca rezultat alegerea majorităţii parlamentare ca va permite stabilizarea ţării pe viitor, desfăşurarea reformelor necesare dezvoltării economice, atingerea standardelor democratice, consolidarea statului de drept în Republica Moldova. „Sper că după alegeri vom putea conta pe următoarele etape de cooperare. După alegeri, să fie o majoritate parlamentară stabilă cu care preşedintele să poată realiza sarcini statale. Ne-am împărtăşit cu mai multe experienţe democratice, suntem gata să ne împărtăşim experienţa care a adus rezultate bune dar şi cu ceea ce nu am reuşit să facem, ca Republica Moldova să ştie cum să evite unele acţiuni, ceea ce va duce la dezvoltarea accelerată a statului”, a spus Andrzej Duda.



Andrzej Duda a menţionat că Polonia mereu va fi alături comunităţii din Republica Moldova. În opinia sa, e necesară menţinerea integrităţii teritoriale a Republicii Moldova în graniţele recunoscute pe plan internaţional. „Întotdeauna vom sprijini Republica Moldova în toate acţiunile care vor duce la această integritate şi care vor fi orientate sper o situaţie stabilă. Republica Moldova, prin acesta va deveni o ţară mai puternică, integrată. Am mulţumit doamnei preşedinte pentru grija oferită minorităţii poloneze. Doamna preşedintă poate conta pe sprijinul nostru în mai multe instituţii internaționale din care Polonia face parte. Polonia e o ţara prietenoasă care va sprijini toate procesele democratice din Republica Moldova, va susține acei politicieni care vor ca Republica Moldova să fie democratică, care vor ca acolo să se aprofundeze procesele democratice”, a adăugat Andrzej Duda.



Tot azi, președinta Maia Sandu se va întâlni cu Mareșalul Seimului polon, doamna Elżbieta Witek, și cu Mareșalul Senatului polon, domnul Tomasz Grodzki.