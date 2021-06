„M-am convins încă o dată că Republica Moldova are prieteni și parteneri de încredere în Italia. Am discutat cu doamnele senatoare despre situația politică și economică din țările noastre. Am menționat, de asemenea, importanța intensificării cooperării parlamentare, în special după scrutinul din 11 iulie. Tot în cadrul vizitei la Roma m-am bucurat să o revăd pe fosta Ambasadoare a Italiei la Chișinău, ES Valeria Biagiotti, o adevărată prietenă a țării noastre”, a menționat Maia Sandu după întrevedere.