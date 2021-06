Președintele Maia Sandu i-a asigurat pe cetățenii moldoveni din diaspora italiană că va munci în continuare pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Totodată, i-a îndemnat să meargă neapărat la vot pentru că aceasta va oferi șansa de a construi o societate în care toți să poată munci și trăi bine acasă. Declarațiile au fost făcute de șefa statului în cadrul unei întâlniri, la Roma, cu diaspora din Italia, transmite IPN.

Potrivit unui comunicat de presă al Președinției, șefa statului a vorbit cu oamenii despre problemele cu care se ciocnesc concetățenii în Italia – pensia, protecția socială, recunoașterea diplomelor de studii moldovenești, dar și despre programele de sprijin de afaceri pentru cei reveniți acasă.



„M-am bucurat să le pot spune că tocmai am semnat, la Roma, Acordul în domeniul securității sociale și despre faptul că, împreună cu echipa mea, am elaborat un proiect de lege care prevede scutirea de plata mai multor taxe pentru bunurile de uz personal introduse în țara noastră de către cetățenii moldoveni din diasporă, care au decis să revină cu traiul acasă”, a afirmat președintele Maia Sandu.



Președintele a menționat că Moldova are oameni minunați, oriunde s-ar afla. „M-am bucurat să văd oameni optimiști, care se interesează de situația din Moldova și care vor ca lucrurile acasă să se schimbe în bine. Iar pentru aceasta sunt gata să investească în localitățile de baștină ori să se implice în proiecte de dezvoltare a comunităților”, a declarat președintele.



Maia Sandu se află într-o vizită oficială la Roma în zilele de 18-20 iunie, la invitația omologului său italian.