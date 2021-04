Eurodeputatul Eugen Tomac (PMP, PPE) a salutat marți adoptarea recentei rezoluții a Adunării Parlamentare Euronest, care reunește membri ai Parlamentului European și parlamentari din țările Parteneriatului Estic, care propunere consolidarea cooperării dintre Uniunea Europeană și statele partenere, Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

Tomac a fost raportor din umbră din partea grupului PPE pe acest subiect și ocupă poziția de vicepreședinte al Comisiei pentru securitate energetică din cadrul Euronest.

“Salut cooperarea și votul cu privire la eficiența, diversificarea și independența energetică în țările Parteneriatului Estic“, a spus Tomac, considerând că acest vot reprezintă un pas spre întărirea cooperării dintre UE și țările PaE, scrie Calea Europeană.

“În calitate de vice-co-chair al comisiei pentru securitate energetică, am fost raportorul din umbră din partea EPP pentru raportul „Către eficiență energetică, diversificare și independență; abordarea nevoilor de capacitate pentru consolidarea politicii energetice europene și combaterea amenințărilor la adresa securității energetice în cadrul Parteneriatului estic”, raport adoptat cu o majoritate covârșitoare. Raportul abordează problematica securității energetice pe mai multe fronturi, conștientizând progresul considerabil pe care statele partenere l-au făcut cu ajutorul UE, dar scoțând în vedere și numeroasele probleme care încă trebuie rezolvate”, a mai afirmat eurodeputatul, în discursul său din plen.

În contribuția sa, Eugen Tomac a pus accent “pe necesitatea dobândirii unei mai mari independențe energetice față de furnizorul monopolist, Rusia”, care deseori folosește dependența energetică a statelor europene drept o metodă de presiune politică.

În acest sens, raportul a invitat UE și statele sale membre să revizuiască în mod critic cooperarea cu Rusia în diferite platforme de politică externă și în proiecte precum Nord Stream 2, proiect ce trebuie oprit cât mai repede.

“Am abordat și problema eradicării corupției și a respectării statului de drept, aspecte absolut necesare pentru atingerea obiectivelor comune ale UE și ale statelor partenere. De asemenea, am scos în evidență nevoia de diversificare a surselor energetice și de abordare de tehnologii verzi, prin colaborare și investiții în sectorul energiei regenerabile. Am cerut, în plus, statelor membre să își întărească securitatea cibernetică și să își protejeze infrastructura energetică critică. Nu a fost uitată nici situația din Belarus, cerând autorităților să rezolve toate aspectele legate de securitatea funcționării centralei nucleare din Ostrovets, care poate pune în pericol viețile cetățenilor europeni. În final, consider că cooperarea statelor membre cu vecinii și partenerii lor în ceea ce privește punerea în aplicare a politicii energetice este de o importanță vitală pentru a avea o piață energetică europeană deschisă, sigură și competitivă”, a mai completat el.

Potrivit europarlamentarului PMP, cel mai recent raport al Comisiei ENER din cadrul Euronest are ca obiective identificarea soluțiilor pentru cooperare în direcția eficienței energetice, reducerea sărăciei energetice, multiplicarea surselor de energie și abordarea dependenței de furnizori de energie cu poziție monopolizantă.

Rezoluția adoptată subliniază necesitatea de a continua eforturile de îmbunătățire a conectivității dintre țările parteneriatului estic și a rețelelor transeuropene pentru energie și de a dezvolta o infrastructură transfrontalieră puternică. De asemenea, conform rezoluției adoptate, membrii Euronest încurajează utilizarea unor rute diversificate și dezvoltarea în continuare a conexiunilor de coastă la Marea Neagră cu statele membre ale UE.

În context, Euronest a salutat operaționalizarea coridorului sudic de gaze, dezvoltarea liniei de transport la Marea Neagră, aducând în același timp beneficii importante în ceea ce privește diversificarea și oportunitățile economice.

Totodată, Adunarea Euronest a reliefat importanța conectării Europei de Est și a celei Centrale la coridorul de gaz din sud și a salutat operaționalizarea gazoductului Iași-Ungheni între România și Republica Moldova, care sporește diversificarea aprovizionării și aducând o îmbunătățire semnificativă a situației de securitate energetică a regiunii.

Rezoluția adoptată este intitulată “Către eficiență energetică, diversificare și independență; abordarea necesităților de capacitate pentru consolidarea politicii energetice europene și combaterea amenințărilor la adresa securității energetice în cadrul Parteneriatului Estic”.