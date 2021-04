Aflat în cădere liberă în sondaje și cu perspectiva pierderii libertății din cauza actelor de corupție săvârșite, Igor Dodon, în disperare, a reactivat o sperietoare de care face uz de fiecare dată când simte cum este bătut încă un cui în sicriul său politic, ultimul în cazul de față. În cadrul unei emisiuni de la postul public de televiziune, Dodon a spus că R. Moldova riscă să fie implicată într-un război regional, dacă Maia Sandu va obține control asupra Parlamentului.

Dodon a spus următoarele: „Instituția prezidențială a trecut sub controlul extern și este pericol mare. În regiune poate izbucni un conflict mare. Vedeți ce se întâmplă în Ucraina. Mă tem să nu ne atragă Maia Sandu în război regional. Când fac aceste declarații, le fac cu cunoștință de cauză. Unica ce o oprește pe Maia Sandu să nu facă ceea ce vrea să facă Zeleneski, este că nu are control asupra Parlamentului și Guvernului. Noi am putea dezgheța conflictele regionale sub dictatura unor experți externi”.