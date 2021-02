Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Natalia Gavrilița, a prezentat de la tribuna Parlamentului programul de guvernare și membrii Cabinetului de miniștri. În cadrul discursului său aceasta a venit cu critici la adresa deputaților, a subliniat necesitatea organizării alegerilor anticipate și a prezentat prioritățile guvernului propus. Prezentăm, în continuare, discursul integral prezentat de Natalia Gavriliță.

„Mă adresez de la această tribună cetățenilor Republicii Moldova, atât din această sală, cât și din afara ei, fie că se află în Moldova sau pe alte meleaguri. Guvernul și programul de guvernare pe care îl propun azi urmează să fie susținut de toți oamenii, nu doar de deputați. Azi am venit aici pentru a face un pas necesar spre alegeri anticipate.

Dragi cetățeni,



Vă prezint o echipă de profesioniști integri, bine-intenționați, care au un plan pentru Moldova și pot transforma această țară în câțiva ani. De fiecare dată, când votul și dorința oamenilor a apropiat lumina de la capătul tunelului, s-a găsit un grup de politicieni care au trădat interesele cetățenilor și au lovit interesul țării cu cuțitul în spate, în schimbul a treizeci de galbeni.

Cel mai des trădarea s-a consumat aici, în Parlament. Acești pereți au văzut josnicia umană de cea mai joasă speță, au văzut cum Moldova a fost trădată, vândută și îngenunchiată, pentru ca un grup mic de profitori să-și construiască palate și să cumpere membrilor familiei automobile de lux. În loc să voteze legi bune pentru oameni, Parlamentul a devenit sursă de îmbogățire pentru foarte puțini.

Actuala componență a Parlamentului, născută din concubinajul Plahotniuc-Dodon, aleasă pe sistemul mixt, a bătut toate recordurile degradării democratice. Avem un parlament în care s-a deconectat lumina, în speranța să fie oprită numirea Guvernului Maia Sandu. Avem un parlament cu acorduri rupte, în numele continuării schemelor de corupție. Avem un parlament cu deputați răpiți și purtați în portbagajul mașinii, pentru a vota cum dorește președintele statului. Avem un parlament cu deputați care au schimbat de trei ori partidul și de fiecare dată au rămas la treuca puterii.

Dragi cetățeni,

Ceea ce am acum în fața mea în această sală, demult nu reprezintă voința poporului. Votează cum li se spune, fără să știe ce votează. Votează legi care învrăjbesc oamenii. Votează legi care sărăcesc oamenii. Votează legi care îi salvează de responsabilitatea penală pentru actele de corupție.

În noiembrie 2020 Republica Moldova a cunoscut o mobilizare fără precedent. Când se părea că oamenii s-au dezamăgit definitiv în politică, ei au ieșit la vot în număr record. Când ați mai văzut mii de moldoveni să cânte în voce tare imnul țării „Limba noastră”, în fața secțiilor de vot, așa cum s-a întâmplat la Frankfurt? Statul nu a făcut nimic pentru acei oameni, statul le-a furat proprietatea, bugetul, infrastructura, viitorul și i-a alungat de acasă, dar statul nu e țara, domnilor deputați. Oamenii își iubesc țara, chiar dacă statul îi alungă de acasă.

Nimeni, niciodată în Moldova nu a primit mai multe voturi decât Maia Sandu anul trecut. Un milion de speranțe sunt legate de promisiunea Maiei Sandu că va întoarce țării statul, justiția și viitorul furat de politicieni. În fața acestui val de susținere, dragi deputați, vă invit să plecați din Parlament. O veți face pentru binele copiilor voștri, ca și ei să trăiască într-o Moldovă în care poți găsi dreptate, locuri de muncă, oportunități de afaceri și respect pentru cetățean. Oamenii își vor țara înapoi, iar schimbarea începe cu un Parlament curat și un Guvern dedicat interesului public. Astăzi facem un pas spre a le da oamenilor ce își doresc.

Dragi cetățeni,

Știu că actuala criză a lovit crunt, mai ales în pensionari și oamenii care muncesc. Prețurile au crescut, oportunitățile au devenit mai puține, accesul la servicii medicale și de sănătate – mai dificil. Mulți din voi ați pierdut locul de muncă, ați pierdut clienți și posibilități de a vă dezvolta afacerea, ați fost puși în situația să vă ajutați apropiații care au fost loviți de criză. Ca în adins, în 2020 Moldova a fost lovită și de alte două cataclisme – seceta și un guvern prost.

În aceste condiții, mulți oameni nu înțeleg cum e posibil ca în Parlament să se discute despre limbă, despre țigări, despre limbă, despre scheme pentru interesul lui Ilan Șor, despre tot ce vrei, numai nu despre ieșirea din criză. Oamenii privesc și nu înțeleg cum un prim-ministru înainte de a pleca, în miez de criză, adoptă un buget în care nu e alocat niciun bănuț pentru achiziționarea vaccinului. Cum e posibil ca un guvern în plină criză să fie lăsat fără miniștri interimari, fără secretari de stat, fără lideri care să ia decizii rapide, responsabile pentru a salva afaceri și vieți omenești.

Oamenii nu înțeleg și nici noi nu înțelegem. De aceea partidul PAS și echipa pe care o reprezint solicită, la fel ca majoritatea cetățenilor acestei țări, dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate. Avem nevoie de un Parlament responsabil, capabil să genereze soluții pentru oameni, pentru țară, nu pentru cei care fură.



Dragi cetățeni,

Am venit azi în fața Dvs. cu o echipă de profesioniști integri. Fiecare din noi cunoaște domeniul, este cunoscut în domeniu și fiecare a acceptat să fie parte din această ofertă de guvernare, motivat de dorința să facă bine țării. Suntem parte a echipei care-și dorește ca țara să vadă schimbarea pe care oamenii au votat-o în noiembrie 2020.

Oameni ca Sergiu Litvinenco, Mihai Popșoi, Andrei Spînu, Rozalina Albu, Ana Revenco, Anatolie Nosatîi, Ala Nemerenco, Viorel Cibotaru, Ion Luca și Anatolie Topală – oameni care au demonstrat că pot avea o carieră de succes la companii internaționale, că pot construi afaceri de succes de la zero, oameni care au un nume și o experiență importante în domeniul lor. Noi nu ne-am născut în funcții publice, ca unii din această sală – fiecare am demonstrat că ne descurcăm foarte bine în sectorul privat și că putem construi o carieră și aici în Moldova și peste hotarele țării.

Eu personal am plecat din Moldova în 2009. M-am stabilit în Marea Britanie și am lucrat într-un fond internațional de investiții, în care am ajuns și director și mă descurcam foarte bine. Fiul meu a copilărit la Londra. Ca mulți concetățeni rupți de acest pământ, mereu eram conectată la realitatea de aici, de acasă. Mereu căutam știri, citeam, sorbeam discuțiile cu prieteni și colegi veniți din Moldova. Eu știu cum trăiește diaspora noastră. Eu știu dorul cu care se trece departe de casă prin Paștele Blajinilor sau Crăciunul pe Vechi. Oamenii din diasporă sunt cu trupul acolo și cu sufletul aici.

Mi-am promis în Anglia că dacă și mă voi întoarce în Moldova, o voi face numai pentru a mă implica într-un proiect de transformare a țării alături de oameni integri. De asta am acceptat oferta Maiei Sandu să revin acasă, de asta am acceptat oferta Maiei Sandu să vin aici în fața voastră cu propunerea unui guvern și a unui plan de guvernare.

Și da, pentru fiecare din noi este o onoare să fim parte din această echipă.

Programul de guvernare cu care am venit azi în fața cetățenilor este unul simplu. Include acțiuni care să miște Moldova în direcția dorită de toți – mai aproape de dreptate, mai aproape de modernizare, mai aproape de creștere economică, mai aproape de protecție socială, mai aproape de creșterea salariilor, mai aproape de atragerea investițiilor.

În caz că vom fi votați, noi ne asumăm gestionarea responsabilă a crizei economice și pandemice, curățarea instituțiilor statului de oameni corupți și organizarea alegerilor anticipate libere și corecte.

Guvernul va comunica clar cu oamenii despre schimbările propuse și va acționa ferm dacă Parlamentul se va opune acestor schimbări. Guvernul se angajează să renunțe la mandat imediat după rezolvarea problemelor urgente și să creeze din nou condiții pentru declanșarea alegerilor parlamentare anticipate.

Chiar din primele săptămâni de mandat, Guvernul va asigura funcționalitatea instituțiilor publice și va asigura dialogul social. Guvernul va suplini toate funcțiile de demnitate publică la toate ministerele și alte autorități publice și își va numi reprezentanți noi în teritoriu. Autoritățile vor relua urgent dialogul cu cetățenii, partenerii sociali, asociațiile de întreprinderi și producători, organizațiile non-guvernamentale și internaționale pentru a rezolva problemele oamenilor care au nevoie de ajutorul statului pe timp de criză.

Guvernul își va asuma în fața oamenilor și a Parlamentului un program coprehensiv de susținere a populației și a economiei pe timp de criză. Acest pachet va include acțiuni orientate pe cinci priorități.

Sunt priorități care răspund agendei cetățeanului, care trebuie puse în practică indiferent de votul de astăzi a l Parlamentului. Iată câteva acțiuni pe care le propunem pentru dezvoltarea și însănătoșirea Moldovei:

Prima prioritate – gestionarea eficientă a crizei sanitare COVID-19:

Vom crea un consiliu de experți medici care să furnizeze Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică analize și prognoze ale situației pandemice în Republica Moldova și în lume, astfel ca deciziile Comisiei să fie rezonabile și echitabile, și să ia în considerare efectele reale asupra oamenilor și întreprinderilor.

Vom asigura acces nelimitat, imediat și gratuit tuturor persoanelor cu simptome clinice sau contacților din focare la teste de COVID-19.

Vom testa obligatoriu și regulat personalul medical și vom asigura intervenția timpurie pentru susținerea personalului infectat

Vom organiza acces rapid și gratuit la tratament pentru pacienții cu forme ușoare și ușor moderate de COVID-19 în condiții de domiciliu.

Vom asigura sistemul medical cu tot spectrul de medicamente anti-Covid-19 și echipamente necesare, inclusiv prin utilizarea corectă și eficientă a asistenței oferite de Uniunea Europeană și Banca Mondială.

Vom gestiona eficient sistemul medical pentru a asigura accesul oamenilor la tratamente pentru alte boli, pentru intervenții planificate.

Vom asigura accesul populației la vaccin anti-COVID sigur și calitativ pentru atingerea imunității colective necesare și stopării răspândirii infecției.

anti-COVID sigur și calitativ pentru atingerea imunității colective necesare și stopării răspândirii infecției. Vom organiza informarea și comunicarea cu personalul medico-sanitar și publicul larg despre Programul Național de Imunizare anti-COVID-19 și vom crea un CALL Centru național pentru oferirea accesului la informație pe perioada campaniei de vaccinare.

A doua prioritate – creșterea veniturilor populației și protecția socială a grupurilor vulnerabile:

Vom crește pensia minimă cu cel puțin 15%.

Vom urgenta recalcularea pensiei pentru limita de vârstă.

Vom asigura accesul pentru încă cel puțin 4000 de bătrâni singuratici la servicii de îngrijire la domiciliu.

Vom veni în susținerea familiilor și vom crește veniturile lor prin creșterea scutirii pentru persoanele întreținute până la 6 mii de lei și reintroducerea scutirii pentru soț/soție în valoare de cel puțin 10 mii de lei.

Vom institui măsuri ce vizează amânarea rambursării creditelor și a altor plăți aferente, contractate de persoane fizice de la organizații creditare nebancare, pentru persoanele aflate în dificultate.

Vom orienta plățile de Ajutor Social pentru familiile cu copii și pentru bătrânii singuratici și vom crește numărul de beneficiari pe timp de criză.

Vom simplifica și debirocratiza procesul de aplicare pentru ajutorul de șomaj. Vom plasa informație ușor accesibilă pentru oameni și vom asigura posibilitatea de aplicare online. Vom extinde perioada de plata a ajutorului de șomaj.

A treia prioritate – menținerea locurilor de muncă și susținerea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și mijlocii în ramurile cele mai afectate:

Vom crește fondul de garantare a creditelor până la 1.5 miliarde de lei și vom schimba mecanismul de acordare a garanției pentru a asigura întreprinderile cu fonduri circulante.

Vom crește Fondul de Subvenționare în Agricultură până la 1.5 miliarde de lei.

Vom adopta aplicarea cotei ”0” la impozitul pe venit reinvestit pentru 2020 și 2021.

Pentru asigurarea securității alimentare și prevenirea creșterii prețurilor la pâine și, în lanț, la carne și lapte vom revizui regulile de utilizare a rezervei de stat de grâu și vom examina posibilitatea acordării unor ajutoare și subvenții țintite pentru întreprinderile și sectoarele afectate, în special în sectorul de panificație și zootehnic.

Vom interzice aplicarea penalităților fără existența unor recomandări în cadrul unui control consultativ prealabil.

Vom elimina penalitățile de întârziere la plata impozitelor pentru anul 2020 în cazul în care se încheie contracte de eșalonare între agenții economici și stat, pentru sectoarele afectate

Vom introduce vacanță fiscală timp de 6 luni pentru reangajarea persoanelor pe locurile de muncă reduse în sectoarele afectate.

Vom adopta un mecanism pentru suspendarea obligațiilor fiscale calculate la Gospodăriile Ţărănești inactive.

În ramura Horeca, vom reduce TVA la 5% pe o perioadă de 2 ani și vom oferi scutiri fiscale pentru vouchere de turism intern.

În comun cu autoritățile locale, vom simplifica regulile și autorizațiile pentru utilizarea parcurilor și spațiilor publice pe timp de vară pentru activități de agrement, inclusiv festivaluri, spectacole, concerte și terase.

Vom aloca fonduri și vom face comenzi de stat pentru concerte televizate și turnee în aer liber pe timp de vară pentru sustinerea oamenilor de cultură.

Vom crește achizițiile de carte pentru biblioteci pentru susținerea scriitorilor și editurilor de carte.

A patra prioritate – susținerea autorităților locale:

Vom elimina plafoanele la taxele locale cu aplicare din următorul an bugetar. Vom adopta criterii clare de stabilire și transparentizare a cuantumului taxelor locale.

Vom reevalua repartizarea transferurilor de la bugetul de stat la autoritățile publice locale pentru cheltuieli capitale și vom asigura repartizarea echitabilă a fondurilor. Vom modifica mecanismul de alocare a fondurilor din Fondul Ecologic Național și Fondul de Dezvoltare Regională pentru a elimina ingerința politică și a orienta resursele pentru dezvoltarea localităților.

Vom crea un Fond pentru acoperirea parțială a contribuției financiare la implementarea proiectelor finanțate din fondurile naționale și cele externe și vom elabora un mecanism echitabil și eficient de accesare a resurselor.

Vom orienta 50% din taxa pentru resurse naturale pentru autoritățile publice locale pe teritoriul cărora are loc extragerea.

Am calculat că aceste măsuri anti-criză vor pune în buzunarele oamenilor și întreprinderilor 11,07 miliarde de lei, sau 5% din Produsul Intern Brut. Anume asemenea sume au alocat alte state – vecinii noștri, România și Ucraina, alte guverne din Europa și din lume. Ne spun antreprenorii care activează și în Moldova și în alte țări, ne spun oamenii din diasporă, despre diferența enormă între suportul pe care l-au simțit din partea altor guverne, chiar dacă nu sunt guvernele țării lor, și disprețul cu care au fost tratați de propriul Guvern anul trecut.

De aceea, a cincea prioritate va fi mobilizarea resurselor pentru pachetul de suport și deblocarea asistenței externe:

Vom iniția rectificarea bugetului pentru a acoperi cheltuielile prevăzute în pachetul de suport. În primul rând, vom reduce cu 5% cheltuielile curente ale ministerelor și vom asigura că cheltuielile și investițiilor capitale sunt distribuite în mod echitabil.

Vom relua urgent aprobarea programului cu Fondul Monetar Internațional și asigurarea finanțării deficitului bugetar. Vom readuce finanțarea externă în Moldova și vom face Moldova.

Vom mobiliza instrumente de recreditare pentru a asigura minimalizarea ratelor dobânzilor la împrumuturile interne și externe.

Cele menționate până acum sunt acțiunile urgente menite să scoată țara din criza economică și pandemică. În paralel cu aceste eforturi însă, la fel de rapid vom implementa măsuri dure anti-corupție:

Vom reforma Procuratura Anticorupție (PA) după modelul DNA din România, cu limitarea competențelor acesteia exclusiv la marea corupție și lichidarea Centrului Național Anticorupție. Până la lichidarea efectivă a CNA, vom adopta legea vizând resubordonarea instituției către Guvernul Republicii Moldova și introducerea răspunderii conducerii sub aspectul rezultatelor și al performanțelor. Astăzi, noi avem corupție, dar pe corupți nu îi pedepsește nimeni. Acest lucru trebuie să înceteze, iar marii corupți trebuie să răspundă în fața legii.

Vom iniția constituirea Tribunalului și a Curții de Apel Anticorupție. Tribunalul și Curtea de Apel Anticorupție vor examina în fond și, respectiv, în apel dosarele de mare corupție instrumentate de Procuratura Anticorupție.

Vom elabora și aproba în Guvern proiectul de lege pentru modificarea Constituției care va permite confiscarea averii pe care funcționarii și demnitarii nu o pot justifica.

averii pe care funcționarii și demnitarii nu o pot justifica. Vom adopta un mecanism pentru verificarea investițiilor în domeniile de importanță pentru securitatea statului, care să împiedice acapararea întreprinderilor și sectoarelor de importanță strategică de entități dubioase din țară și peste hotare, inclusiv în domeniul energetic, telecomunicații și tehnologii informaționale, și piața media.

Vom asigura accesul gratuit pentru presă la orice informație de interes public.

Vom revizui politica fiscală care favorizează grupuri de interes în detrimentul beneficiului public și al bugetului, inclusiv vom egala accizele țigărilor cu foi/cigarillos la nivelul țigaretelor obișnuite.

Ne vom pregăti și pentru organizarea alegerilor parlamentare anticipate libere și corecte:

Vom asigura deschiderea unui număr suficient de secții de votare în străinătate, astfel încât fiecare cetățean moldovean de peste hotare să-și poată exercita dreptul de vot.

Vom introduce în legislație posibilitatea cetățenilor moldoveni din diasporă de a vota pe parcursul a două zile.

Vom adopta un mecanism de sancționare a știrilor vădit false în cadrul alegerilor și a furtului de identitate prin intermediul rețelelor sociale.

Vom îmbunătăți legislația în vederea transparentizării modului de finanțare a partidelor și a campaniilor electorale, inclusiv modificarea Codului penal în vederea înăspririi pedepselor pentru finanțarea ilegală a partidelor și a campaniilor electorale. La dvs mă uit, dlor socialiști.

Vom interzice transportarea organizată a alegătorilor către secțiile de votare, fie de către concurenții electorali.

Acestea sunt acțiunile imediate planificate de acest Guvern. Programul conține și acțiunile pe termen mediu, orientate pe Dreptate, ordine și disciplină; Locuri de muncă acasă și familii unite; Pensie minimă de 2 000 de lei; Două miliarde de lei anual pentru proiecte de modernizare a satelor; Scoaterea Moldovei din izolare și apropierea de Uniunea Europeană.

Noi ascultăm de oameni, noi avem soluții pentru Moldova și suntem gata să le punem în practică. Avem echipă, avem un plan, ce lipsește este o majoritate parlamentară care să lucreze pentru oameni. Cu ajutorul moldovenilor, vom schimba rapid și acest lucru prin alegeri libere și corecte.

Уважаемые граждане Молдовы,

Я хотела бы в первую очередь обратиться ко всем Вам со словами благодарности. Благодаря Вам, время разделительных линий в Молдове уходит в прошлое. В Молдове люди все меньше верят политикам, которые пытаются разделить страну на разные этнические, языковые, геополитические проблемы, чтобы столкнуть их друг с другом, а самим оставаться у власти и зарабатывать состояния. Благодаря Вам, доверия к таким политикам остается все меньше.

Сегодня граждан Молдовы больше всего волнует не то, на каком языке разговаривают их соседи, и не то, к какой этнической группе они принадлежат. ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ граждан Молдовы волнует создание в стране нормальной власти, которая будет думать о стране, развивать страну, укреплять ее государственность, а не воровать у собственных граждан, прикрываясь геополитическими и языковыми лозунгами.

Сегодня, большинство граждан Молдовы поставлены на грань выживания, и их волнуют пенсии и зарплаты, рабочие места, вода и еда на столе, и катастрофическая экологическая ситуация. И ВСЕ граждане Молдовы поняли, что без компетентной, честной власти, обеспечить это невозможно. Ведь все взаимосвязано. Без честных судов и прокуратуры не будет экономического развития, не будет рабочих мест, достойных пенсий и зарплат. Контрабанда и схемы, которой занимается власть, убивает бизнес, а это ведет к обнищанию населения.

Граждане Молдовы хотят видеть профессиональных, честных людей во власти. И мое правительство продолжит те перемены, которые начались в стране с избранием нового Президента.

Мы не остановимся, пока не создадим в Молдове компетентную, честную власть на всех уровнях, готовую работать для граждан страны, вне зависимости от их языка общения или этнического происхождения.

Dragi cetățeni,

Echipa pe care o aveți în față nu este formată din super-eroi. Suntem oameni obișnuiți, oameni ca voi,oameni care s-au săturat să privească cum țara lor este jecmănită. Nouă ne este rușine să vedem mutrele celor care ne-au furat miliardul arătate la televizor, de parcă nimeni nu știe că sunt hoți. Nouă ne este rușine că țara noastră este văzută în exterior ca țara hoției fără limite morale, țara justiției cu frână de mână, ca o țara în care o mână de bandiți conduc milioane de suflete, ca în evul mediu.

Sunt sigură că oponenții noștri ne vor ataca și împroșca cu noroi și că vor căuta și în arhivele grădinițelor informații care să ne compromită. Ei au ce pierde. Acești oameni cu spume la gură și milioane furate au și jurnaliști aserviți, și funcționari mituiți, și angajați de partid gata să spună orice pentru resturile de la masa boierilor. Spațiul mediatic a fost și va fi împânzit de informații denigratoare la adresa mea și a colegilor mei.

E și normal. Miza e prea mare. Hoții au ce pierde. E vorba de schemele de îmbogățire prin intermediul întreprinderilor de stat, cum ar fi Calea Ferată, Metalferos, Moldtelecom, companiile energetice, Moldova-Gaz, Poșta Moldovei. E vorba de fluxurile de bani controlate prin intermediul instituțiilor de stat – contrabanda, presiunea prin fisc, piramidele financiare din sistemul afacerilor interne, organele de control, Moldsilva. E vorba de sume enorme de bani care vin din monopoluri artificiale sau înțelegeri de cartel, protejate politic – companiile petroliere, farmacii și scheme cu medicamente, companii abonate la achiziții de stat, scheme de livrare a alimentelor expirate în școli și grădinițe, mită și delapidare la construcția drumurilor, taxe la împărțirea bugetelor și subvențiilor, privatizări ascunse și abuzive ale proprietății publice, construcții ilegale și folosirea bâtei instituționale pentru eliminarea concurenților direcți.

Oponenții noștri cu adevărat au ce pierde. Dacă toate aceste scheme și fluxuri financiare sunt oprite, marea majoritatea a politicienilor din Moldova vor rămâne fără viitor. Ei nu știu nimic altceva să facă decât să fure, să fure și iar să fure.

Dragi cetățeni,



Azi facem primul pas spre alegerile anticipate. Azi ducem mai departe dorința de schimbare a oamenilor.

Aveți încredere că vom lupta și vom reuși să construim un stat în slujba oamenilor. Aveți încredere că nu ne va mai fura nimeni viitorul și că alegerile din noiembrie 2020 nu vor rămân fără rezultat. Moldova este pe drumul cel bun.

Noi, membrii acestui cabinet, suntem aici ca să vă reprezentăm voința voastră de schimbare. Voința voastră de alegeri anticipate. Voința voastră de a întoarce oamenilor instituțiile statului. Voința voastră de a trăi într-o țară bună și de a avea o viață bună.

Anul 2021 sper să însemne alegeri anticipate, un parlament curat și un guvern bun, pentru oameni, cu mandat asumat, de patru ani, pentru a aduce liniște și dezvoltare țării noastre.

Vă mulțumesc.”