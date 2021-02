Alexandru Botnari, primarul municipiului Hâncești și fost deputat democrat, consideră că consiliile raionale ar trebui lichidate iar administrația publică locală reformată, din cauza miliardelor de lei cheltuite anual. Potrivit lui aceste structuri nu fac altceva decât să împartă resursele fihnanciare pe criterii politice, fără ca cetățenii să aibă vreun beneficiu.

„Ca exemplu, eu sunt primar de municipiu, la o populație de 17.000 de locuitori. Și un primar care astăzi are 300 de case, diferența în salariu e vreo 500 de lei, a primarului de sat și primarului de municipiu. Aici avem și două întreprinderi municipale, și multe multe alte probleme, întrebări. Iarăși, nu este o paritate echitabilă. Dar reforma teritorial-administrativă eu o văd ca totuși consiliile raionale să fie lichidate, fiindcă astăzi, practic, se ocupă de acele domenii de care se ocupă o primărie a unui sat sau a unui oraș, tot asta se ocupă și consiliul raional, adică ne dublăm pe aceleași lucruri, pe aceleași întrebări. Pentru ce? (...) Foarte mulți își doresc să devină consilieri raionali, pe urmă de a împărți sursele financiare acolo unde au interesul politic sau interesul localității. Sau interesul personal...”, a declarat Botnari într-un interviu pentru Europa Liberă .

Potrivit edilului, odată cu lichidarea Consiliilor raionale se vor economisi în jur de un miliard de lei.

În acest sens, primarul a explicat cum ar putea fi formate aceste regiuni.

„Astăzi noi avem trei regiuni, plus municipiul Chișinău, Transnistria și autonomia găgăuză. Sunt șase regiuni, dar eu consider că e nevoie de zece regiuni, inclusiv cele nominalizate. Trei regiuni, ca să gestionezi toată țara, e puțin. La nivel de regiune să fie un aparat regional care să gestioneze și să promoveze dezvoltarea economică. Președintele de regiune trebuie să fie aprobat prin hotărâre de guvern, la propunerea prim-ministrului. Noi am putea angaja o persoană cu experiență, care să facă față. N-ai făcut față, ai plecat și s-a angajat altcineva. Și, totodată, președintele regiunii să fie și membru al Guvernului R. Moldova. Acești președinți de regiune, la nivel de administrație centrală, să poată să promoveze acele regiuni”, este de părere primarul de Hâncești.