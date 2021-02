Primarul general al capitalei, Ion Ceban, este acuzat de superficialitate, care se poate solda cu pierderea unei investiții de 28 de milioane de euro, dar și a peste 1 500 de locuri de muncă bine plătite. De această părere este fostul candidat la funcția de primar general, Maxim Brăila, care a comentat agiotajul în jurul construcției, în zona Circului din Chișinău, a unui complex locativ și de business.

„De ceva timp, Facebook-ul moldav are un nou motiv de gâlceavă: construcția din preajma Circului. Un investitor, care deține aproape 1 ha depământ acolo, vrea să ridice patru blocuri de locuit și un business-centru. În total e vorba de o investiție de 28 de milioane de euro. Desigur, asta nu putea trece fără atenția publicului, care s-a împărțit în două tabere: unii critică idea, deoarece ar fi vorba de o zonă istorică, iar alții – că e timpul ca paragina să fie transformată în spațiu de locuit și recreere. „Urbanconstruct” SRL, compania care vrea să ridice aceste construcții, a primit avizul pozitiv al Consiliului Național al Monumentelor Istorice, în care se spune negru pe alb că acolo pot fi ridicate clădiri, iar biserica din sec XVIII nu va fi afectată.Mai mult, cimitirul despre care mulți vorbesc - nu există. Mormintele au fost deshumate în anii 70. Investitorul promite parcări de 1:1, un parc, dar și un Observator unic în R. Moldova, la ultimul etaj al centrului de afaceri”, spune Brăila într-un material publicat pe stiridinmoldova.md.

Acesta amintește că unii activiști civici afirmă că în centrul capitalei nu mai trebuie ridicate blocuri, deoarece trebuie protezate locurile istorice. „De parca cineva se plimbă în paragina de lângă Circul din Chișinău sau abia așteaptă să-și procure apartament pe strada Uzinilor, Muncești sau la 10-20 km de oraș”.

Totuși, tinta lui Brăila e împotriva primarului general, Ion Ceban, „care fără ca să intre în esență” a spus tranșant că nu va permite construcția. „Dle. Ceban, dvs. dați cu piciorul într-o investiție de 28 de milioane de euro, care poate genera peste 1 500 de locuri de muncă? Dvs., în loc să chemați investitorul, să discutați, să găsiți soluții sau alternative, pur și simplu omorâți din fașă o idee. Și cum rămâne cu dezvoltarea capitalei? Cu atragerea investițiilor? Cu asigurarea de spațiu locativ a locuitorilor? Cu locuri de muncă? Asta chiar nu contează? Mă miră abordarea primarului Ion Ceban, care dădea impresia ca e vizionar, că vrea o capitală modernă, unde clădirile vechi și cele noi se îmbină armonios, așa cum se întâmplă în toată lumea.

Eu am candidat la funcția de primar general al capitalei și am propria viziune de dezvoltare a orașului. Un principiu de care mă conduc este de șapte ori măsoară și o dată taie. Eu nu zic că proiectul „Urbanconstruct” e ideal, dar poate e cazul de a fi analizat? Doar după asta să fie anunțată decizia. Or, nu în fiecare zi discutăm despre investiții de 28 de milioane de euro”, a conchis Maxim Brăila.

Sursa: ZiarulNational.md