Deputații PSRM Vasile Bolea și Grigore Novac o acuză pe Maia Sandu de implicare în Justiție afirmând că aceasta ar fi avut o „ședință secretă” cu mai mulți judecători. Aceștia au trimis o interpelare Președinției în care cer mai multe informații în privința întrevederii.

„Maia Sandu a avut o întâlnire, din punctul nostru de vedere secretă, cu unii judecători, care totuși a fost mediatizată de unele media. Acest lucru noi îl catalogăm ca o încercare de ingerință în activitatea instanțelor judecătorești. Dacă doamna președinte consideră că urmează să întreprindă măsuri în vederea reformei în justiție, noi considerăm că aceste întâlniri trebuie să le facă cu CSM ca fiind instituție de administrație a treburilor instaurație de judecată, dar nu cu unii judecători. Întâlnirile la un ceai, cafea cu unii judecători după părerea noastră este o acțiune care intră în detrimentul Constituției Republicii Moldova. Aceste întâlniri secrete ne dau multe întrebări, trebuie să fie mediatizate”, a declarat deputatul Vasile Bolea.

Acesta a mai menționat că PSRM a pregătit „o interpelare cu unele întrebări pe care le adresăm public administrației Prezidențiale”.

„Solicităm ca să primim răspuns la unele întrebări. Societatea trebuie să cunoască cine au fost acei oameni buni din sistemul judecătoresc care au participat la acea ședință, de ce această ședință a fost secretă și ce s-a discutat”, a mai spus Bolea.

Ținem să precizăm că Maia Sandu a negat ieri că s-ar fi întâlnit cu anumiți judecători sau membri ai CSM.

„Nu am avut o întâlnire cu Consiliul Suprem al Magistraturii. Când o să am o întâlnire, o să informez neapărat presa, pentru că nu am ce să ascund. Discuțiile mele cu CSM, sper să am această ocazie, vor fi despre reforma justiției, așa cum o văd ei, dar și despre procesul de numire a judecătorilor pentru că, potrivit Constituției, președintele are un rol în numirea judecătorilor”, a spus președintele.