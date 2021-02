„Nu am avut o întâlnire cu CSM, iar atunci când se va întâmpla asta, o să informez presa. Eu nu am ce să ascund. Discuțiile mele cu CSM vor fi și, sper să am această ocazie, despre reforma justiției, așa cum o văd ei, dar și despre numirea judecătorilor. Potrivit Constituției, președintele are un rol în numirea judecătorilor. Eu vreau să mă asigur că așteptările mele în materie de integritate sunt foarte clare și pentru CSM”, a declarat astăzi Maia Sandu, în cadrul unui briefing de presă.