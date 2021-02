Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezentat rezultatele vizitei de lucru pe care a efectuat-o în zilele de 3-4 februarie la Paris. Vizita a avut loc la invitația Președintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron. În cadrul unui briefing, Maia Sandu a menționat că, în context bilateral, Franța este printre primii zece investitori în Republica Moldova.

„Întreprinderile franceze oferă cetățenilor noștri mii de locuri de muncă. Limba franceză este o pistă de realizare pentru mii de tineri din Moldova, care aleg să studieze la universitățile din Franța. Și, foarte important, în Franța trăiesc zeci de mii de concetățeni de-ai noștri”.

Potrivit Maiei Sandu, în cadrul vizitei, a avut discuții foarte bune cu toți interlocutorii și, în special, cu Președintele Macron. „Am discutat despre provocările majore cu care se confruntă țara noastră și prioritățile de reformă - combaterea corupției, reforma justiției, necesitatea consolidării proceselor și instituțiilor democratice, asigurarea securității energetice, crearea mediului economic propice dezvoltării întreprinderilor, atragerea investițiilor și crearea locurilor de muncă, impulsionarea dezvoltării la nivelul comunităților. Am vorbit despre situația în jurul conflictului transnistrean, despre contextul regional, despre situația geopolitică, riscuri și oportunități. De asemenea, am vorbit despre progresele Republicii Moldova în implementarea Acordului de Asociere”.

În același timp, președintele R.Moldova a anunțat o veste importantă și anume faptul că „Parisul intenționează să includă Republica Moldova în lista țărilor eligibile pentru asistența Agenției Franceze pentru Dezvoltare. Deja în luna martie, o misiune de experți ai acestei Agenții va veni la Chișinău pentru a explora posibilele domenii de asistență”.

Totodată, Maia Sandu a solicitat ajutor ca R.Moldova să obțină vaccin, suplimentar la donațiile promise de Guvernul României și cele ce vor veni prin Platforma COVAX.

Tot în cadrul vizitei, Maia Sandu s-a întâlnit cu potențiali investitori francezi, dar și cu reprezentanți ai companiilor care sunt deja prezente pe piața noastră. „Am avut discuții sincere despre oportunități, dar și despre problemele majore ale mediului de afaceri din Republica Moldova, despre impedimentele în calea creșterii investițiilor. Îngrijorările investitorilor străini sunt aceleași ca și ale investitorilor autohtoni - neîncrederea în justiția moldovenească și încercările diferitor funcționari ai statului de a estorca bani de la companii. Altfel spus – corupția”.

O noutate foarte bună, după vizita Maiei Sandu în Franța, în contextul atragerii investițiilor franceze, este finalizarea negocierilor privind evitarea dublei impuneri. „Proiectul Convenției privind eliminarea dublei impuneri a fost parafat la nivel de experți cu ocazia vizitei la Paris. Acest acord va crește interesul investitorilor francezi pentru Republica Moldova, dar va aduce beneficii și pentru diaspora noastră din Franța. Acordul va putea fi pus în aplicare imediat ce vom avea la Chișinău un guvern cu mandat deplin, care să adopte documentul”.

Problemele ridicate de Diaspora au fost abordate în cadrul fiecăreia dintre întrevederile pe care le-a avut Maia Sandu la Paris, inclusiv în discuția cu Președintele Macron și cu ministrul pentru Europa și Afaceri Externe. „Am discutat despre necesitatea semnării acordului cu privire la protecția socială și am primit asigurări că vor fi reluate negocierile în scurt timp. Am abordat subiectul conversiunii permiselor de conducere pentru cetățenii Republicii Moldova, care se află în Franța. Problema principală aici este corupția în procesul de eliberare a permiselor de conducere de către organele din Republica Moldova. O să monitorizez strâns activitatea Ministerului de Interne și a Agenției Servicii Publice pe combaterea schemelor de corupție în acest domeniu. Vânzarea permiselor de conducere de către colaboratorii acestor instituții creează riscuri majore pentru viața și sănătatea cetățenilor aici, acasă, și ne creează impedimente majore în negocierile noastre cu alte state pentru recunoașterea permiselor. Între timp, cu autoritățile franceze, am convenit să încercăm să găsim o soluție intermediară pentru concetățenii noștri din Franța”.

Un alt subiect important este cel ce ține de Francofonie. „În Republica Moldova, în circa 900 de școli și licee, franceza este studiată drept prima limbă străină. limbii franceze, tinerii noștri au acces la oportunități sporite de dezvoltare personală și profesională. Drept urmare, am convenit asupra unei asistențe sporite în procesul de fortificare a claselor bilingve - prin dotarea liceelor cu materiale didactice de calitate, inclusiv digitale, prin formarea continuă a profesorilor și prin organizarea unor activități extra-curriculare”.

Președintele a mai anunțat că, autoritățile franceze s-au angajat să sporească resursele financiare alocate Alianței Franceze din Republica Moldova și personalul acesteia în anul 2021. Tot pe filiera Francofoniei s-a convenit asupra cooperării cu instituții similare din Franța în domeniul învățământul profesional tehnic.

Un alt subiect important a fost susținerea pe care o poate oferi Franța în procesul consolidării actului de bună guvernanță în Republica Moldova. „Astfel, am discutat despre posibilitatea de a prelua din practicile și din expertiza franceză în transformarea și modernizarea serviciului public din țara noastră, inclusiv la nivel local, prin digitalizare și transparentizare”.

La fel, s-au abordat chestiuni ce țin de securitatea națională și regională pentru țara noastră, precum reglementarea conflictului transnistrean și securitatea energetică. „Am discutat modalitățile prin care Republica Franceză ne-ar putea susține în consolidarea statalității și a independenței țării noastre pe aceste dimensiuni”.

„Președintele Macron și ministrul Le Drian s-au arătat dispuși să ne ofere sprijinul experților pe domeniile de reformă identificate de noi. La fel, am agreat cu Președintele Macron să cooperăm în scopul combaterii dezinformării și pentru susținerea presei independente. De asemenea, partenerii francezi sunt gata să pună la dispoziția instituțiilor și funcționarilor publici din Republica Moldova programe de instruire și de profesionalizare, atât pe viu, cât și în format online, în funcție de necesități; să-și împărtășească experiența în domeniul programelor de date deschise; să ne ofere expertiză în ceea ce ține de verificarea integrității serviciului public”, a mai anunțat președintele.

Tot în cadrul întrevederilor, s-au abordat posibilitățile de cooperare directă la nivelul comunităților locale. „Ca punct de pornire în acest sens, am lansat ideea de a organiza un Forum moldo-francez al autorităților locale, care le-ar oferi acestora instrumente ca să dezvolte proiecte comune în interesul cetățenilor și cu implicarea diasporei. De facto, Parisul ne-a asigurat că avem toată susținerea în efortul nostru de reformare, de modernizare și de eurointegrare a țării, prin consolidarea relațiilor bilaterale, precum și în cadrul instituțiilor de la Bruxelles, în procesul de apropiere de UE”.