„Pot să vă spun cu siguranță că Partidul Democrat în cazul alegerilor parlamentare anticipate va fi în următorul Parlament și va fi un jucător cu un cuvânt puternic de spus în activitatea politică de viitor”, susține liderul PDM, Pavel Filip. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu pentru Unimedia.

Vorbind despre șansele PDM de a accede în noul Legislativ în cazul unui nou scrutin, politicianul a declarat că, la moment, în Republica Moldova sondajele au devenit un instrument de manipulare.

„Îmi aduc aminte anul 2019, atunci când am pornit spre alegerile generale locale, același lucru îl arătau sondajele și spunea toată lumea că Partidul Democrat nu mai are șanse, dar noi am ieșit cu cel mai bun rezultat din alegerile locale și cu cel mai mare număr de primari. Exact și de această dată, avem măsurările noastre interne, vorbim cu colegii și pot să vă spun cu siguranță că Partidul Democrat în cazul alegerilor parlamentare anticipate va fi în următorul Parlament și va fi un jucător cu un cuvânt puternic de spus în activitatea politică de viitor. Întrebarea pentru noi astăzi nu este că trecem sau nu trecem, dar toată activitatea pe care o facem de consolidare a partidului este să răspundem la întrebarea cu ce rezultat vom veni în parlament”, a spus Filip.

Întrebat fiind dacă are întâlniri periodice constante cu PAS și Platforma DA și dacă e vorba de o potențială coaliție, liderul PDM a afirmat că, comunică cu membrii PAS și cu cei din Platforma DA, încearcă cât este de posibil să coordoneze agenda parlamentară.

Cât despre alegerile parlamentare anticipate, formațiunea condusă de Pavel Filip este sigură că acestea vor avea loc în iunie.

„Noi împărtășim ideea alegerilor parlamentare anticipate. În același timp noi considerăm că este de obligația clasei politice. Cel mai probabil nu vom vota pentru acest Guvern, care nu ne solicită votul de încredere, da decizia”, a mai declarat Pavel Filip.