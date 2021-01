Președintele Maia Sandu spune că există posibilitatea ca echipa guvernamentală condusă de Natalia Gavrilița să obțină vot de încredere în Parlament. Acesta fiind și motivul principal pentru care a desemnat la funcția de premier un candidat integru și profesionist, care să poată gestiona criza economică din țară. Totuși, șeful statului insistă pe necesitatea declanșării alegerilor parlamentare anticipate și spune că votul din Legislativ va demonstra care fracțiuni își doresc un scrutin anticipat și care doar mimează acest interes, informează IPN.

,,Pornind de la această opțiune, am înaintat un candidat care ar fi un prim-ministru foarte bun. Un prim-ministru care poate să contribuie la rezolvarea problemelor economice, un prim-ministru care să poată restabili finanțarea externă. În condițiile unui Parlament care ar vrea să susțină Guvernul, dna Gavrilița ar fi cel mai potrivit candidat pentru funcția de prim-ministru, dar trebuie întâi să curățăm Parlamentul”, a declarat președintele Maia Sandu în cadrul emisiunii ,,Moldova în direct” de la postul public de televiziune.



Deși reprezentanții formațiunilor din Legislativ au anunțat că își doresc întrevederi cu președintele țării și cu candidatul desemnat înainte de ziua votului, Maia Sandu spune că nu intenționează să inițieze noi consultări cu fracțiunile parlamentare.



,,Acum discuțiile trebuie să se întâmple la Parlament cu candidatul și cu echipa pe o va prezenta candidatul, consultările la Președinție au avut loc înainte de această desemnare, procesul este acum la Parlament”, a mai adăugat șeful statului.



Președintele țării spune că, în lipsa unei majorități parlamentare care să susțină Guvernul Gavrilița, cea mai avantajoasă soluție pentru depășirea crizei politice este organizarea unui scrutin parlamentar anticipat.



,,Am desemnat un candidat serios, în care am încredere, o persoană integră și profesionistă. Să ajungem la alegeri anticipate putem doar prin aceste două eșecuri de vot în Parlament, așteptăm să vedem cum vor evolua lucrurile în următoarele săptămâni”, a declarat președintele Maia Sandu.



Potrivit legii, din ziua desemnării la funcția de prim-ministru, candidatul desemnat are la dispoziție 15 zile pentru a-și crea echipa guvernamentală și programul de guvernare. Ulterior, vine în Parlament pentru a cere vot de încredere deputaților. Parlamentul poate fi dizolvat dacă nu votează noul Guvern din două tentative.