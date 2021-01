Deși o consideră drept cel mai bun candidat la funcția de prim-ministru pe care-l are formațiunea, deputații PAS nu vor vota candidatura Nataliei Gavrilița în plenul Parlamentului, pentru a forța declanșarea alegerilor anticipate. De cealaltă parte, deputații PDM, „Pentru Moldova” și „Pro Moldova” spun că anticipatele nu vor schimba situația și că acum Republica Moldova are nevoie de un Guvern profesionist, care să gestioneze criza pandemică și economică, notează IPN.

„Scopul principal al fracțiunii noastre și al președintelui țării este declanșarea alegerilor anticipate. Dna Gavrilița este un bun specialist și noi am fi onorați să avem un Guvern condus de Natalia Gavrilița, dar susținut de o majoritate parlamentară. Noi nu putem să votăm niciun Guvern, pentru că problema nu este în Guvern, ci în Parlament”, a spus deputatul PAS, Virgiliu Pâslariuc în cadrul emisiunii ,,Politica Nataliei Morari” de la postul TV8.



De cealaltă parte, ideea alegerilor anticipate nu este agreată foarte mult de deputații PDM și de cei din Pro Moldova, care optează pentru un guvern anticriză.



,,Dar care este perspectiva reală să ai un Parlament mai bun, un Parlament mai receptiv reformelor economice după anticipate și un Parlament cu care dna Sandu va găsi limbaj comună? Alegerile anticipate nu vor fi organizate mâine și nici săptămâna viitoare, ele vor avea loc peste 4-5 luni, dar ce se întâmplă între timp?”, se întreabă președintele de onoare PDM, Dumitru Diacov.



,,Preocupările adevărate ale cetățenilor sunt astăzi sărăcia, criza economică, pandemia, campania de vaccinare. Trebuie să avem un Guvern, el trebuie să fie compus din oameni profesioniști, cu un program de guvernare real, serios și ambițios”, a declarat deputatul „Pro Moldova”, Vlad Cebotari.



Deputații Platformei DA spun că decizia PAS de a o înainta pe Natalia Gavrilița la funcția de prim-ministru îi va determina pe socialiști s-o voteze și astfel să fie discreditată intenția declanșării alegerilor anticipate.



,,Sunt un pic surprins de candidatură. Sincer să fiu, am așteptat o candidatură apartinică. Este problematic pentru colegii din PAS să nu voteze sau să nu vină în sală când membrul lor de partid vine în Parlament să prezinte programul de guvernare. Este un argument în plus pentru socialiști să voteze acest candidat, vor spune că a lucrat în calitate de ministru al finanțelor, are experiență”, a spus deputatul Platformei DA, Alexandru Slusari.



Deputații „Pentru Moldova” au anunțat că decizia privind susținerea candidaturii propuse sau respingerea ei va fi luată după ce va fi făcut public programul de guvernare și echipa guvernamentală.



,,Nu cunoaștem dacă dna Gavrilița își ia în serios acest rol sau a acceptat să fie un cal de bătaie, în condițiile în care președintele Sandu spune că vrea anticipate. Am dori să vedem programul de guvernare, să-i adresăm întrebări, ulterior vom decide cum vom acționa. Noi nu vom merge pe agenda PAS care nici măcar nu mai ascunde că alegerile pentru ei sunt un moft politic ”, a declarat deputatul „Pentru Moldova”, Sergiu Sîrbu.



Printr-un comunicat de presă, PSRM a anunțat că la sfârșitul acestei săptămâni va avea loc ședința Consiliului Republican al formațiunii, în cadrul căreia se va lua decizia privind votarea sau nevotarea candidatului desemnat la funcția de prim-ministru.



Miercuri, 27 ianuarie, președintele Maia Sandu a desemnat-o pe Natalia Gavrilița, ex-ministru al finanțelor în Guvernul Sandu. Potrivit legii, după desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, acesta are la dispoziție 15 zile pentru a-și crea echipa guvernamentală și programul de guvernare, ulterior urmează să se prezinte în plenul Parlamentului pentru a cere vot de încredere deputaților.