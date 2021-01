Liderul Pro Moldova, Andrian Candu, crede că Partidul Acțiune și Solidaritate insistă pe ideea alegerilor anticipate dintr-un elementar calcul politic. Potrivit lui Candu, un eventual scrutin anticipat i-ar dubla PAS-ului mandatele în Parlament, însă ar fi în detrimentul intereselor Republicii Moldova, care se confruntă acum cu o criză sanitară și economică de proporții, notează IPN.

„Eu le înțeleg interesul politic. Liderul PAS a câștigat alegerile prezidențiale, se află pe un val de popularitate. Astăzi au 15 mandate în Parlament, după eventualele alegeri anticipate vor avea 40 de mandate. Își dublează sau triplează numărul deputaților. Dar haideți să facem în așa fel ca, urmărind un scop politic, să nu aducem prejudiciu țării și societății”, a spus Andrian Candu în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Liderul Pro Moldova spune că soluția pentru a depăși impasul politic în care se află Republica Moldova este un guvern anticriză, iar dacă Natalia Gavrilița, candidatul desemnat la funcția de premier, va veni cu un program bun de guvernare și cu o echipă guvernamentală profesionistă, Pro Moldova și-ar putea da votul pentru un astfel de Executiv.



,,Poate un Guvern anticriză, care ar putea fi și Guvernul Gavrilița, va reuși să genereze o stabilitate economică chiar și cu acest Parlament pe care toți îl blamează”, a spus Andrian Candu.



Potrivit lui, există probabilitatea ca Guvernul Nataliei Gavrilița să fie votat inclusiv de fracțiunea PSRM din Parlament, întrucât astfel PSRM ar avea timp să se pregătească de următoarele alegeri parlamentare.



,,PSRM este în cădere și înțelege foarte bine că astăzi are 37 de mandate, dar la următoarele alegeri ar putea să-și înjumătățească potențialul. Astfel, vor avea posibilitatea de a blama ulterior Guvernul Gavrilița ca fiind Guvernul Maiei Sandu și vor reuși să erodeze încrederea oamenilor în președintele Sandu. În plus, vor obține timp pentru a recâștiga încrederea electoratului”, a spus Andrian Candu.



Miercuri, 27 ianuarie, președintele Maia Sandu a desemnat-o pe Natalia Gavrilița, ex-ministru al finanțelor în Guvernul Sandu. Potrivit legii, după desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, acesta are la dispoziție 15 zile pentru a-și crea echipa guvernamentală și programul de guvernare, ulterior urmează să se prezinte în plenul Parlamentului pentru a cere vot de încredere deputaților.