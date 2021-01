Biroul Politic al Platformei DA se va convoca luni, 1 februarie, în ședință pentru a decide dacă o va susține sau nu pe Natalia Gavriliță la funcția de prim-ministrul al R. Moldova. Anunțul a fost făcut în această seară de vicepreședintele Platformei DA, Alexandru Slusari.

„Am luat act de această decizie a Maiei Sandu. Am luat act și de faptul că mai mult a fost formală desemnarea doamnei Gavriliță. Luni vom convoca Biroul Politic al partidului și vom lua decizia juridică, politică. Decizia aparține partidului, dar eu personal am ținut cont de faptul că doamna Sandu a menționat că această candidatură este pur formală, pentru a declanșa alegeri anticipate. Eu am reținut acest lucru”, a declarat Alexandrul Slusari în cadrul emisiunii „Punctul pe AZi” de la TVR Moldova.