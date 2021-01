Ex-directorul Vasile Chirică și angajații SRL „Glorinal” sunt urmăriți de mai multe ori pentru aceeași faptă, astfel încălcându-se prevederile legale. O spune avocatul Valeriu Pleșca. Potrivit lui, învinuirea repetată din 2020 (pentru aceeași faptă ca și în 2017) a fost mai mult pentru justificarea reținerii factorilor de deciziei ai companiei. Apărătorul susține că Vasile Chirică i-a solicitat, pe 15 ianuarie 2021, procurorului general, Alexandr Stoianoglo, admiterea recuzării procurorului PCCOCS, Sergiu Petrușca, și transmiterea cauzei penale către alt procuror.k

„Dânsul a motivat că procurorul Sergiu Petrușca, contrar prevederilor Codului de Procedură Penală, nu ar fi independent în exercitarea atribuţiilor sale în acest proces penal și nu s-ar supune numai legii, dar ar fi direct interesat în numitul proces. De asemenea, a relatat că în privința procurorului Sergiu Petrușca ar plana suspiciuni de implicare în acțiuni ilegale comise anterior. Astfel, a făcut referire la informația publică, potrivit căreia, procurorul Sergiu Petrușca a emis, la 30 ianuarie 2019, 20 de ordonanțe privind interceptarea convorbirilor telefonice a reprezentanților opoziției, activiști civici, jurnaliști pe dosare penale indicate a fi fabricate”, a declarat avocatul Valeriu Pleșca într-o conferință de presă la IPN.





Apărătorul a precizat că urmărirea penală în privința factorilor de decizie ai SRL „Glorinal” a fost pornită pe 2 iunie 2017, pentru fapte de dobândire prin escrocherie a bunurilor altei persoane. Pe 3 septembrie 2020 a fost pornită urmărirea penală într-o altă cauză penală, pe aceleași fapte indicate în ordonanța din 2 iunie 2017. Ambele se referă la încheierea contractelor de investiții de către SRL „Glorinal”, prin administratorul și angajații acestei companii, cu investitorii – pentru construcția apartamentelor, spațiilor comerciale și parcărilor în complexul locativ amplasat pe strada Calea Orheiului din capitală. De asemenea, este vorba despre primirea mijloacelor bănești în temeiul acestor contracte de investiții, procedura autentificării și înregistrării contractelor și ipotecarea de către „Glorinal” a acestor apartamente în temeiul unor contracte de credit și ipotecă încheiate cu o bancă. Doar că, de această dată, faptelor incriminate lui Vasile Chirică și angajaților „Glorinal” li s-a atribuit o altă calificare, și anume abuzul în serviciu.



„Este important că lui Vasile Chirică i s-a atribuit calificativul – comiterea infracțiunii de către un grup criminal organizat, organizat cu proprii angajați din cadrul SRL „Glorinal”, ale căror atribuții erau stabilite prin contracte individuale de muncă, fișa postului și alte acte interne ale societății care le reglementează activitatea. Și dacă aplicăm această regulă în privința altor persoane care practică activitatea de antreprenoriat, atunci, dacă agentul economic are doi sau mai mulți angajați, ar putea fi pasibili de comiterea unor pretinse infracțiuni de un grup criminal organizat, iar Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale se va ocupa de acest caz”, a notat Valeriu Pleșca.



Avocatul a mai spus că, pe 8 septembrie 2020, procurorul Sergiu Petrușca i-a înaintat învinuirea lui Vasile Chirică, adresându-se în aceeași zi cu demers în Judecătoria Chișinău (sediul Ciocana) privind aplicarea măsurii preventive sub formă de arest. Demersul a fost admis din 9 septembrie 2020, dispunându-se arestul pentru 30 zile. Apoi, arestul preventiv a fost prelungit la demersul aceluiași procuror, până pe 19 octombrie 2020, când prin decizia Colegiului Penal al Curții de Apel Chișinău a fost înlocuit cu arestul la domiciliu. Și arestul la domiciliu a fost prelungită până pe 17 decembrie 2020, tot la demersul și recursul procurorului Sergiu Petrușca. Potrivit avocatului, ca urmare a detenției în Penitenciarul nr.13, în condiții inumane și degradante, starea de sănătate a lui Vasile Chirică s-a înrăutățit, iar la 26 decembrie 2020 a fost internat la Institutul de Medicină Urgentă.



Valeriu Pleșca a mai spus că urmează de văzut dacă Procuratura va anunța despre expedierea dosarului pe „grupul criminal” în instanța de judecată, ce se va întâmpla cu SRL „Glorinal” în procedură de insolvabilitate și, mai cu seama, cu bunurile acestei companii pe care se pune un preț atât de mare.