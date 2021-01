Păreri împărțite între deputați când este vorba despre noua componență a Consiliului Suprem de Securitate (CSC). În timp ce parlamentarii PAS spun că membrii Consiliului au trecut testul profesionalismului și pe cel al integrității, deputații PSRM califică nouă componență a CSS drept cea mai slab pregătită din istoria Republicii Moldova.

Potrivit decretul președintelui Maia Sandu, în noua componență a CSS se regăsește un reprezentant al Platformei DA, fiind vorba de deputatul Chiril Moțpan.



„Pot fi întrebări la anumite persoane, dar rămâne la discreția dnei președinte pe cine numește în Consiliul Suprem de Securitate. Noi am fost contactați de președinție cu referire la delegarea persoanei din partea fracțiunii. Noi am delegat persoana cea mai versată, din punctual nostru de vedere, fost președinte al Comisiei parlamentare securitate națională”, a declarat deputatul Platformei DA, Alexandru Slusari în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, a venit cu replică pentru liderul PSRM, Igor Dodon, care anunța anterior că prezența unor ong-iști în componența CSS pune în pericol securitatea țării.



„Este o prostie ceea ce a spus domnul. președinte Dodon pentru că, potrivit Legii securității naționale, corupția este un pericol pentru securitatea statului. Când ne referim la corupție, vorbim despre Bahamas, scheme, Nichiforciuc, Andronachi, toți care au o legătură directă sau indirectă cu Dodon. Oamenii care au fost aleși din societatea civilă au o legătură directă cu securitatea statului”, a spus Sergiu Litvinenco.



Critici la adresa noii componențe a CSS se arată deputații PSRM. Potrivit lor, șeful statului nu ar fi delegat persoane pe criteriul meritocrației, ci pe cel al obedienței față de partid.



„O componență mai slab pregătită și o componență atât de mult bazată pe interese partinice nu am avut niciodată în istoria Republicii Moldova. Au fost promovate persoane care sunt departe de acest domeniu, care nu au activat nicio zi în vreo structură care ar sta la straja securității naționale. Se regăsesc persoane cu grave probleme de integritate, cu dosare penale”, a spus deputatul PSRM, Grigore Novac.



La venirea în funcție, președintele Maia Sandu a modificat regulamentul de selectare a candidaților la funcția de membru al CSS, aceștia fiind obligați să nu aibă antecedente penale și să se bucure de o reputație ireproșabilă. Din noua componență a CSS, pe lângă membrii din oficiu, fac parte membrii numiți: secretarul general al Aparatului Președinției, trei consilieri ai șefului statului, trei deputați, un viceguvernator al BNM, un judecător în demisie și doi experți din societatea civilă.