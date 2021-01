Faptul că activitățile fostului președinte al Republicii Moldova Igor Dodon sunt supravegheate de agenții de la Kremlin a devenit cunoscut acum jumătate de an. Am scris, cu referire la ancheta Centrului Dosier, că generalul Serviciului de Informații Externe, Vladimir Chernov, conduce de la distanță cu o rețea de agenți ai Kremlinului din țările vecine, sub masca Oficiului pentru relații culturale, scrie Disinfo.

Principalele sarcini ale departamentului includ informarea lui Putin despre starea de lucruri din Transnistria, Moldova, Georgia, Armenia și alte țări vecine. Până în prezent, Moldova și Transnistria erau supravegheate de Igor Maslov. În data de 23 ianuarie a devenit cunoscut faptul că Vladimir Chernov va renunța la funcția sa din administrația de la Kremlin de la oficiul pentru relații culturale. Mai mult, locul îi va fi luat de actualul său adjunct și curatorul fostului președinte al Republicii Moldova – Igor Maslov. Kommersant scrie despre acest lucru, citând sursele sale.

„Mai mult, spun sursele Kommersant, între acest departament și departamentul pentru cooperare transfrontalieră, vor fi redistribuite domeniile de responsabilitate în favoarea celui din urmă. Ambele departamente joacă un rol cheie în modelarea poziției și politicii Moscovei față de fostele republici sovietice”, scrie Kommersant.

Autorii scriu că departamentul, care timp de nouă ani de activitatea era numit „Chernovsky”, se ocupă de probleme sensibile, iar angajații acestuia, care sunt adesea angajați sau provin din diferite servicii speciale – de la SVR la FSB, colectează informații și pregătesc analize despre situația din țările din fosta URSS.

”Ei stabilesc contacte și lucrează direct cu politicieni, lideri de opinie, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și jurnaliști din statele sponsorizate. Miza este pusă pe cei care au o atitudine pozitivă față de Rusia și susțin în mod deschis cooperarea cu Moscova: li se oferă sprijin politic, informațional și chiar financiar din partea Rusiei”, relatează Kommersant.

Ca exemplu al funcționalității unui astfel de departament, redacția Kommersant aduce cariera politică a lui Igor Dodon, care a fost președintele Republicii Moldova din 2016 până în decembrie anul trecut. „Carierea lui s-a făcut cu participarea domnului Chernov și a subordonaților săi. Când Igor Dodon abia își începea activitatea politică independentă, Departamentul lui Vladimir Chernov era pentru el punctul de intrare în Kremlin.”