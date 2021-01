Plîngău spune că „această dispută între Președinție și Guvern urma să fie rezolvată acolo”. Potrivit ministrului Justiției, Fadei Nagacevschi, temeiuri de retragere a lui Abraham nu au existat.

„Membrii Comisiei au fost puși într-o situație foarte bizară. Conform Hotărârii de Guvern, Comisia este compusă din 18 membri. La ședință s-au prezentat 19 membri. (…) Toți ne uitam unii la alții fiind conștienți că membrii Comisiei nu au nicio împuternicie să decidă în privința componenței numerice și nominale. (…) Ca membru, eu nu pot pune la îndoială calitatea de membru a doamnei Puica, care a fost desemnată printr-un demers a Președinției în componența acestei Comisii. Luând în calcul că sub aspect juridic această Comisie a fost creată în baza unei Hotărâri de Guvern, Executivul trebuie să se expune sau cel puțin să aibă o poziție oficială pe marginea acestei dispute și să precizeze cine are în mod legal calitatea de membru. Nu știu dacă sub aspectul legal un Guvern în demisie poate adopta asemenea Hotărâri, cert este că o soluție de compromis pentru a nu prejudicia concursul este ca Președinția și Guvernul în demisie să se înțeleagă și să o includă pe doamna Puica în Comisii printr-o Hotărâre. În cadrul Comisiei am spus că sunt gata să cedez calitatea mea de membru oricui, doar să nu prejudiciem acest proces”, a scris Plîngău pe pagina sa de Facebook.

În același timp, ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, susține că demersul președintei a fost făcut în afara termenilor regulamentari și că temeiuri de incompatibilitate a lui Abraham cu statutul de membru al comisiei nu au fost prezentate, respectiv, nu există temeiuri de drept sau de fapt pentru a fi retras, iar „dumnealui nu se retrage”.

„Orice acceptare excepțională a unui membru nou la etapa actuală este de competența exclusivă a Guvernului. Dacă Președinția va veni în regim de urgență cu o propunere de completare a componenței cu un membru nou și va prezenta argumente în acest sens, voi iniția discuțiile la Guvern pentru a analiza oportunitatea ajustării cu titlu de excepție a HG, dar ținând cont și de competențele limitate ale unui Guvern în demisie”, a precizat Nagacevschi.

Unsprezece din treisprezece candidați la funcția de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) din partea Republicii Moldova, au fost admiși în cea de-a doua etapă a concursului, transmite IPN.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Justiției, la prima ședință a Comisiei pentru selectarea candidaților la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului au fost examinate întrunirea condițiilor de eligibilitate a celor 13 candidați înscriși. Dintre aceștia au fost selectați unsprezece.

Este vorba despre: Alexandru Prisac, Vitalie Gamurari, Marin Gurin, Lilian Moraru, Lilian Apostol, Vladislav Gribincea, Vladimir Grosu, Victor Burac, Gheorghe Mîțu, Nicolae Eșanu, Diana Scobioală.