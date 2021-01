Președintele Maia Sandu anunță că autoritățile de la Chișinău vor depune toate eforturile pentru realizarea agendei de reforme și de asociere la Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută în cadrul întrevederii cu șeful Delegației UE în R.Moldova, Peter Michalko.

„În cadrul întrevederii am discutat direcțiile prioritare de cooperare între țara noastră și instituțiile UE. Am abordat atât aspecte ale politicii interne, cât și perspectivele politicii externe, inclusiv în contextul vizitei oficiale pe care o voi efectua săptămâna viitoare la Bruxelles și al discuțiilor pe care le voi avea acolo”, scrie Maia Sandu.

Șeful statului menționează că i-a mulțumit ambasadorului, iar astfel tuturor partenerilor europeni, pentru deschiderea și susținerea constantă de care Republica Moldova a beneficiat din partea Uniunii Europene de-a lungul anilor.

„În special, am subliniat importanța sprijinului european de care țara noastră a beneficiat în anul 2020. Am convenit, totodată, asupra necesității de a intensifica relațiile dintre țara noastră și Uniunea Europeană, pentru a asigura un răspuns ferm, pe termen mediu și lung, la consecințele crizei Covid-19 atât pentru sistemul de sănătate al Republicii Moldova, cât și pentru economia țării noastre. În acest context, am menționat că una dintre prioritățile vizitei la Bruxelles este să asigurăm țara cu vaccin anti-Covid-19 și cu echipament medical, pentru a opri extinderea pandemiei”, precizează ea.

Maia Sandu l-a asigurat ambasadorul UE că pentru R.Moldova „este prioritar să rămână un vecin consecvent și sigur al UE - atât ca partener politic și economic, cât ca membru al Parteneriatului Estic”.

„Drept urmare, vom depune toate eforturile pentru realizarea agendei de reforme și de asociere la Uniunea Europeană”, a punctat ea.