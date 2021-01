„Dragi actori, regizori, scriitori, muzicieni, cinematografiști, pictori, fotografi, filozofi, critici, muzeografi, editori, etnografi, oameni care munciți în scenă și oameni care munciți în culise, știu că resimțiți acut și intens repercusiunile pandemiei. A fost un an dur pentru toți, a fost un an greu, dar a fost și un an în care a trebuit, izolați cumva de lumea exterioară, să ne reorientăm spre noi, spre ceea ce suntem, gândim, facem. Înțeleg că restricțiile v-au tăiat aripile, dar certitudinea mea este că, împreună, vom renaște într-o lume mai bună, dornică și capabilă să aprecieze Frumosul, Adevărul și Binele. Vă urez tuturor multă sănătate și încredere că revenirea la pupitru, la microfon, la catedră, în lumina rampei - într-un cuvânt, la normalitatea mult așteptată - este foarte aproape”, a scris Maia Sandu pe pagina sa de Facebook.