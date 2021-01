Eu nu am obținut venituri din afaceri cu statul prin licitații trucate, scheme, contrabandă și alte ilegalități și tocmai din acest motiv am declarat onest totul și am averea la vedere. Toate lucrurile care au apărut în presă sunt preluate din declarația mea publică pe care am făcut-o la ANI. Suplimentar, toate veniturile mele sunt declarate și la FISC, venituri din care am achitat taxe în Republica Moldova și care, sper, sunt folosite pentru proiecte în interesul oamenilor. Nu am ce ascunde și voi fi bucuros să ofer instituțiilor sesizate informația necesară”, explică Spînu.