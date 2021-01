Partidul Democrat din Moldova (PDM) anunță că va sesiza Procuratura Generală în legătură cu intimidarea unor membri de partid din teritoriu. În cadrul unei conferințe de presă, Alexandri Jizdan a declarat că aceste intimidări sunt făcute de către fostul președinte al R. Moldova, Igor Dodon, în semn de răzbunare, dat fiind că respectivii membri PDM nu au lucrat în campania electorală pentru Dodon.

„Igor Dodon caută vinovatul în toţi oamenii din jur, numai nu în sine, pentru înfrângerea sa din alegeri”, a spus Jizdat.

În cadrul conferinței au vorbit conducătorul Poștei Moldovei Bălți, Vasile Guțu și fostul director ASP Ialoveni, Ilie Castraveț.

„Prerogativa nou numitului director interimar al Poștei Moldovei, Vitalie Zaharia este de a politiza instituția. A fost creat un grup pe viber cu conducătorii centrelor poștale din țară pentru a da indicații ce și cum trebuie să facem pentru a intra în campanie. Poștașii au mers pe la casele multor oameni care au solicitat urna mobilă și au fost infectați, iar pentru recuperarea lor nu s-a oferit nici un ban. Am fost amenințați de directorul general interimar că ne vom pierde funcțiile. Am fost invitat și eu și mi s-a comunicat că există o listă a directorilor centrelor poștale care trebuie să-și de-a demisia”, a declarat Vitalie Guțu.

„Odată ce PDM a anunțat că părăsește coaliția de guvernare, s-au început raidurile la ASP Ialoveni prin care îmi solicitau să-mi dau demisia. Am scris cererea, am scris-o greșit, și am solicitat o întrevedere cu domnul Zara, conducătorul ASP, dar așa și nu am avut-o. Presiunile s-au făcut nu doar asupra mea, dar și asupra altor colegi din țară”, a spus Ilie Castraveț.

De asemenea, Ilie Castraveţ declară că după ce PD s-a retras de la guvernare, acesta a fost impus să scrie cerere de demisie, iar apoi a fost emis un ordin de demitere a acestuia, pe criterii politice.