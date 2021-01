Întrevederea președintelui R.Moldova, Maia Sandu, cu președintele Ucrainei, Volodimir, Zelenski, a luat sfârșit.

În cadrul declarațiilor de presă Zelenski și-a exprimat bucuria față de faptul că prima vizită a maiei Sandu este anume în Ucraina și speranța față de faptul că 2021 va întări relațiile de parteneriat dintre cele două state.

Cei doi lideri au agreat să continue discuțiile pe teme importante ce țin de agenda bilaterală, securitatea regională, să intensifice eforturile comune în ceea ce privește integrarea europeană, inclusiv prin crearea unui Consiliu la nivel de Președinți, care să contribuie la identificarea soluțiilor fezabile și rapide în beneficiul cetățenilor. De asemenea, Președinții Maia Sandu și Volodymyr Zelenskyy au convenit să intensifice eforturile pentru a asigura securitatea la frontieră, declarând sprijinul reciproc pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și Ucrainei în cadrul frontierelor recunoscute la nivel internațional.

Printre alte subiecte discutate în cadrul întrevederii se numără accelerarea acordului ce ar permite cetățenilor ambelor state să traverseze frontiera doar în baza buletinului de identitate; necesitatea de a diversifica sursele de energie; aprovizionarea cu apă a localităților de pe ambele maluri ale râului Nistru ca prioritate comună; dezvoltarea infrastructurii rutiere pe traseul Chișinău-Soroca-Yampil-Kyiv, care să asigure cea mai rapidă rută între capitalele celor două state.

„Țările noastre nu au doar frontiere comune și trecut comun, dar și o viziune privind viitorul țărilor noastre în calitate de membri cu drepturi depline. Acesta este unul din aspectele cele mai importante stabilite în cadrul negocierilor. Nu mai puțin importante au fost subiectele privind valorile europene, securitatea regională, sprijinul privind suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Am informat omologul meu despre situația din Donbas și mersul soluționării problemei, care nu este deloc ușor. Am discutat situația din Transnistria și am avut un schimb de opinii în special având în vedere rolul de mediator al Ucrainei în formatul 5+2. Sprijinim ferm suveranitatea și integritatea teritoriale a R. Moldova în cadrul frontierelor recunoscute internațional. Astfel, am discutat mai multe aspecte, inclusiv crearea unui Consiliu la nivel de președinți, pentru a soluționa problemele existente. Este la fel de importantă lupta cu contrabanda pe segmentul frontierei moldo-ucrainene. Am discutat și despre drepturile minorităților din Ucraina. Nu am ocolit și aspectele problematice care mulți ani au fost înghețate. Ne-am înțeles în privința activizării grupurilor de experți pentru soluționarea problemelor. Un subiect aparte a fost obiectivul strategic de integrare în UE a R. Moldova și a Ucrainei”, a declarat Zelenski.