Premierul interimar Aureliu Ciocoi a transmis un mesaj pe Twitter în legătură cu recentele evenimente din Washington, și anume asaltul Capitoliului, concluzionând că „în pofida fărădelegii care a avut loc, democrația a triumfat”.

„SUA mereu au susținut R. Moldova în edificarea statalității bazate pe statul de drept, democrație și respectarea drepturilor omului. Am urmărit cu atenție evenimentele din Washington și, în pofida fărădelegii, democrația a triumfat. Contăm pe continuarea dialogului strategic moldo-american”, a scris premierul interimar și ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Aureliu Ciocoi, pe Twitter.

The 🇺🇸 has always stood by 🇲🇩’s side in building a statehood based on the #ruleoflaw, #democracy & respect for #humanrights. We have followed closely the developments in DC, and despite lawlessness, #DemocracyPrevailed. We look forward to continuing the 🇲🇩🇺🇸 Strategic Dialogue