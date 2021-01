Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul de numire a Cristinei Gherasimov în funcția de Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova în domeniul politicii externe, anunță Președinția.

La momentul de față, Gherasimov este cercetătoare cercetătoare în cadrul Centrului Robert Bosch pentru Europa Centrală și de Est, Rusia și Asia Centrală, Consiliul German pentru Afaceri Externe (DGAP).

Aceasta deține un doctorat în științe politice de la Universitatea Rutgers din New Jersey.

A făcut studii și cercetare în cadrul Institutului European pentru Studii Internaționale Avansate din Nice, Universitatea din Wroclaw, Universitatea din Mannheim, și ETH Zurich.

Totodată, a administrat Indicele Anticorupție în Domeniul Apărării la Transparency International Defense and Security Program (UK) și a lucrat ca analist in cadrul Programului Rusia și Eurasia la Royal Institute of International Affairs, Chatham House, în Marea Britanie.

Gherasimov a participat în cadrul mai multor dezbateri pe tematica securității, politicii externe, integrării europene etc. organizate de diferite organizații de la Chișinău.