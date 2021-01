În 2021, pandemia va pierde din amploare, dar ecourile ei vor fi prezente încă mult timp. Rata mortalităţii din cauza COVID-19 se va reduce semnificativ, punctul culminant a fost depăşit în 2020, după ce Saturn şi Pluto au ieşit din aspectul conjuncţie, în care s-au aflat în ultimii doi ani. Datorită acestui fapt, relaţiile dintre oameni sunt mai democratice, libere, lipsite de tensiuni, susține Zinaida Vișnevscaia, astrolog la Centrul de Cercetări Astrologice „Astrouranias”, solicitată de IPN.

Energiile anului 2021 vor fortifica perioada de tranziţie la era Vărsătorului. Drept moment semnificativ pentru această perioadă serveşte intrarea lui Saturn și a lui Jupiter în Vărsător, şi conjuncția lor în Vărsător, care are loc o dată la 20 de ani. Acest lucru va avea un impact semnificativ asupra diverselor domenii ale vieții, nu numai în 2021, ci și pentru deceniile următoare.



Saturn a intrat în Vărsător pe 17 decembrie 2020 și se va afla aici doi ani și jumătate. Vărsătorul este semnul libertății, iar Saturn este planeta restricțiilor. Saturn, în Vărsător, se manifestă atât ca un cenzor al libertății, cât și ca un distrugător de relaţii și structuri rigide, administrative. Saturn, fie consolidează oamenii în jurul unei idei, fie creează haos. Și tot ce mobiliza oamenii se prăbușește. Acest lucru se va exprima în diverse forme de greve, revolte, preluarea unor teritorii mari cu implicarea a unui număr mare de oameni.



Poziţionarea lui Saturn în Vărsător, ca și în Capricorn, poate aduce posibile crize politice cu schimbare de putere, dar, spre deosebire de poziţionarea în Capricorn, în care schimbările sunt, într-un fel sau altul, previzibile, în Vărsător schimbările deseori sfidează logica. Oamenii riscă să fie atraşi sub influența partidelor aflate în conflicte politice.



Un alt moment semnificativ pentru anul 2021 este intrarea lui Jupiter în Vărsător, pe 19 decembrie 2020, care se va afla aici un an, cu excepția perioadei 14 mai - 28 iulie 2021, când se va afla în semnul Pești. Tranziția lui Jupiter prin Vărsător este însoțită, la fel, de criză de putere pe plan economico-social. Energiile Vărsătorului iniţiază proteste împotriva oricărei opresiuni asupra libertăţilor, noilor tehnologii. Guvernele se vor perinda unul după altul, vor fi demisionate sau se vor forma altele noi .La putere adesea vor ajunge partide cu doctrina liberală.



Protestând, oamenii vor milita pentru independență, încercând să găsească limbaj comun între ei, să găsească ideea care să-i unească. Într-o versiune negativă, sunt posibile conflicte pe motive etnice, manifestări ale separatismului și anarhismului.



La toate aceasta se adăugă aspectul tensionat emergent dintre Saturn și Uranus, care va fi activ pe tot parcursul anului 2021, cu excepția perioadei 14 august-3 noiembrie 2021. Saturn va căuta să controleze și să mențină rezultatele existente sau obținute în viața politică, iar Uranus va influența și va opune rezistenţă regulilor lui Saturn. Prin urmare, nu se poate conta pe o situație calmă și stabilă în politică.



Totuși, comparativ cu 2020, când grupul planetar format din Saturn, Jupiter și Pluto se afla în Zodia Capricornului, iar în 2021 doi dintre ei (Saturn și Jupiter) s-au mutat în Vărsător, noul an 2021 va fi mai ușor.