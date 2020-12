„Nu este o răzbunare”, astfel comentează premierul în exercţiu, Ion Chicu, plecarea sa din funcţie. Acesta declară că a informat-o pe Maia Sandu, preşedintele R. Moldova, încă la data de 4 decembrie despre faptul că va demisiona, potrivit lui, aceasta fiind o cale pentru declanşarea alegerilor parlamentare anticpate.

„Nicicum nu e răzbunare, nu sunt persoana care să mă las pe valul emoţilor. Sunt lucruri normale într-o democraţie, când un Guvern vine or pleacă. Acest Parlament trebuie dizolvat şi când a apărut prima posibilitate am făcut acest lucru – am mers în demisie. Au fost cazuri în istoria R. Moldova când premierul nu a asigurat interimatul. Eu am comunicat preşedintelui ţării, pe atunci încă preşedinte ales, încă la 4 decembre în discuţia avută, că în cazul când ea alege demisia Guvernului ca opţiune pentru dizolvarea Parlamentului, eu nu voi asigura intermitatul. Ştie acest lucru de pe 4 decembrie, de aceea îmi e cam straniu reacţia, din ultimele zile, ale ei şi a colegilor de partid. Încă de atunci i-am spus că nu voi asigura interimatul pentru că această cale de dizolvare a Parlamentului este una legală, dar nu e recomandată, are riscuri”, a spus Ion Chicu, în cadrul emisiunii Punctul pe Azi de la TVR Moldova.