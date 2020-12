Președintele R.Moldova, Maia Sandu, va discuta cu procurorul general Alexandr Stoianoglo, în zilele și săptămânile care vin, despre fiecare dosar în parte în privința cărora nu se mișcă lucrurile, fiecare caz de corupție mare. Declarații în acest sens au fost făcut în cadrul unui interviu pentru Deutsche Welle, după ce sâmbătă, 26 decembrie, Maia Sandu a avut o întrevedere cu Alexandr Stoianoglo.

„Cu domnul Stoianoglo a fost un început de discuție. Am setat niște așteptări, am formulat niște întrebări, iar în zilele și săptămânile următoare vom reveni și vom discuta mult mai concret - separat pe fiecare caz de corupție mare, inclusiv în cadrul Consiliului Superm de Securitate pe care sper să-l convoc cât mai curând posibil”, a declarat Maia Sandu în cadrul interviului .

Președintele a mai declarat că în cadrul acelei discuții cu procurorul general și-a exprimat nedumerirea și dezamăgirea în raport cu anumite lucruri, în legătură cu unele dosare în privința cărora nu se mișcă lucrurile.

„Procurorul general mi-a spus ceea ce a spus și publicului larg: că, în această perioadă (în primul an de mandat – n.n.), Procuratura nu a comis abuzuri în raport cu oamenii de afaceri – așa cum se întâmpla pe timpuri (sub regimul Plahotniuc – n.n.)...”, a spus Maia Sandu subliniind că a salutat acest fapt, însă i-a spus că nu este suficient. „I-am spus că noi, cetățenii, nu plătim procurorii doar ca să nu comită abuzuri. Noi plătim procurorii ca ei să nu permită comiterea abuzurilor de către alții, dar mai ales îi plătim ca să investigheze și să sancționeze persoanele care fac parte din scheme de corupție”, adaugă Sandu.

În contextul dat, președintele R.Moldova susține că în mai multe instituții ale statului există persoane care nu slujesc cetățenilor, ci unor interse, iată de ce una dintre prioritățile Maiei Sandu este curățenia în aceste instituții.

„Contez pe sprijinul tuturor instituțiilor, inclusiv pe sprijinul acestor două instituții, în lupta noastră, destul de complicată, de curățare a instituțiilor statului. Și vreau ca oamenii care lucrează acolo să înțeleagă că eu îmi doresc instituții independente și puternice. Și voi fi de partea celor care își fac lucrul bine, așa încât să scoatem de sub control politic și de sub controlul unor grupări aceste instituții. În același timp, sunt conștientă că nu va fi ușor. Sunt conștientă că în instituții mai sunt persoane care nu slujesc cetățenilor, ci unor interse. Va trebui să facem acea curățenie despre care am vorbit – mai ales dacă tot veni vorba de Procuratură și de sistemul judecătoresc – va trebui să venim inclusiv cu acea lege care să permită evaluarea externă a procurorilor și judecătorilor, ca să curățăm sistemul. Știu că sunt și oameni de treabă în sistem și eu mizez pe ajutorul lor. Trebuie să urnim carul din loc, iar pentru aceasta e nevoie de efortul și contribuția tuturor oamenilor de treabă din aceste instituții”, a menționat Maia Sandu.