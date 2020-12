Președintele R.Moldova, Maia Sandu, a încheiat consultările cu fracțiunea Platformei DA. La întrevedere din partea partidului au fost delegați: Alexandru Slusari, Dinu Plîngău, Maria Ciobanu, Stela Macari, Chiril Moțpan, Igor Munteanu, Vasile Năstase, Arina Spătaru și Liviu Vovc. Discuțiile au început la 14.00 și au durat aproape o oră.

„Am avut un dialog productiv. Am reiterat poziția privind anticipatele, care trebuiau să se producă în termeni cât mai proximi. Am susținut viziunea doamnei președinte. Am discutat un șir de riscuri de gestionare a crizelor în următorele 6 luni, inclusiv sabotajul cras al fostei guvernări Dodon. (...) Vom da votul pentru alegeri anticipate în situația în care o să fie analizate toate riscurile și problemele. Noi categoric nu propunem un candidat la funcția de prim-ministru, nu participăm în niciun fel de coaliții în cadrul acestui Parlament. Rămâne la discreția doamnei Sandu să analizeze ce am spus, toate riscurile și să vină cu soluția, fie sunt declanșate anticipate imediat fie altă soluție (...) Probabilitatea organizării alegerilor anticipate de către un guvern incomplet și cu atribuții foarte limitate, dar cu poliția subordonată lui Voicu și cu prim-ministru Gaiciuc, mai mulți delegați ai PSRM în teritoriu care se transformă în agenți electorali și putem să ne așteptăm la coruperea masivă a alegătorilor”, a declarat Alexandru Slusari după întrevedere.