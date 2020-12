Igor Dodon a fost prezentat în Duma de Stat a Federației Ruse drept ex-președinte al Republicii Moldova în cadrul întâlnirii cu președintele legislativului rus, Veaceslav Volodin. La întâlnire a fost prezentă și președintele Parlamentului Zinaide Greceanîi dar și bașcanul Găgăuziai, Irina Vlah. Oficialii ruși au vorbit în special despre statutul limbii ruse.

Veaceslav Volodin a menționat importanța deciziei luate de deputații Parlamentului Republicii Moldova privind restabilirea statutului de limbă de comunicare interetnică pentru limba rusă.

Veaceslav Volodin a subliniat că această decizie este în primul rând în interesul cetățenilor R. Moldova. „Aceasta este o șansă pentru cetățenii Moldovei să se realizeze, să primească o educație în Federația Rusă, să se familiarizeze cu patrimoniul cultural”, a mai spus el. „Dar acest lucru este important și pentru Rusia, pentru că vom putea dezvolta mai eficient relații economice, culturale, educaționale”.

Volodin a vorbit și despre deschiderea Rusiei față de statele post-sovietice. „Suveranitatea trebuie apărată. Problema multor state, în special în perioada post-sovietică, este că am tratat întotdeauna toate țările în mod deschis, am crezut că tot ceea ce fac, fac din motive prietenoase, dorindu-ne dezvoltarea. Se pare că nu este așa. Nimeni nu vrea o Moldova puternică, o Rusie puternică ”.

„Relația dintre Rusia și Republica Moldova diferă de celelalte prin faptul că sunt relații între parteneri egali”, a declarat Volodin

„Dialogul cu colegii noștri din Moldova este foarte important. Avem o istorie comună, ne înțelegem destul de bine unul pe celălalt. Fără pași spre întâmpinare este imposibil să dezvolți relațiile. Noi pornim de la ceea că relațiile trebuie construite pe principii de deschidere, dialog, interacțiune, lipsă de duble standarde”, a spus președintele Dumei de Stat, Veaceslav Volodin, în cadrul întrevederii.

Igor Dodon a menționat că Federația Rusă este partenerul strategic al Moldovei. „Ne leagă o istorie comună, valori comune, aceeași victorie în Marele Război pentru Apărarea Patriei. În acest an, în premieră după zece ani, am participat la Parada Victoriei din Piața Roșie. Am avut contacte și colaborări la toate nivelele puterii - președinți, parlamente, guverne - în premieră în ultimii zece ani. Și am încheiat anul cu adoptarea unui pachet de legi foarte important. Este vorba de întoarcerea televiziunilor ruse pentru telespectatorii moldoveni, pentru că ele erau interzise în ultimii ani, și un pachet de legi privind limba rusă”, a declarat el.