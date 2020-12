„Vă mulțumesc pentru cuvintele de sprijin și pentru încredere. Am simțit ieri bunăvoința voastră, am simțit speranțele pe care le aveți și optimismul pentru un viitor mai bun. Mi-aș fi dorit să fim ieri împreună, însă trebuie să avem grijă unii de alții și să evităm, pe cât este posibil, adunările mari. Vă promit că vom avea numeroase ocazii să ne adunăm, să ne bucurăm împreună, să fim aproape. Așa cum am spus și ieri, am planuri mari pentru țara noastră, dar nu le pot realiza de una singură. Eu am nevoie de ajutorul vostru, dragi moldoveni! Noi avem nevoie unii de alții, pentru a face ordine și pentru a construi o țară bună pentru toți. Lupta noastră împotriva corupților nu va fi ușoară, dar vă spun cu toată încrederea și responsabilitatea că noi o să câștigăm această luptă”, scrie președintele R.Moldova pe pagina sa de Facebook.