„Fără supărări, domnule Stoianoglo, dar eu am auzit după un an de activitate doar multiple justificări privind lipsa rezultatelor la dosarele de rezonanță. Aceste eșecuri le citesc săptămânal, atunci când vin отписки de la diferite procuraturi pe cazurile Aeroport, Laundromat, Arena Națională, concesionarea gărilor auto, Bahamas, uzurparea puterii etc. Fraze generale, nimic concret și doar referințe la secretul anchetei. Exact așa răspunsuri primeam până în august 2019 de la procurorii lui Harunjen”, scrie Slusari pe pagina sa de Facebook.