„Astăzi, la Președinție, în cadrul ceremonialului militar-protocolar, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la simbolurile publice şi Regulamentul Stindardului Preşedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu mi-a înmânat copia Stindardului Preşedintelui Republicii Moldova – Comandant Suprem al Forţelor Armate în perioada anilor 2016-2020 și plăcuța personalizată. Am felicitat-o pe Maia Sandu cu prilejul învestirii în funcția de Președinte al Republicii Moldova și i-am urat succes în îndeplinirea responsabilei misiuni. Am menționat că pe parcursul mandatului meu, instituția prezidențială a devenit puternică și a ajuns în topul credibilității cetățenilor. Am îndemnat-o să conștientizeze rolul important ce îi revine și să muncească în interesul statului și al cetățenilor țării noastre”, a scris el.