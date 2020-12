Igor Dodon ar trișa atunci când anunță că a luat decizia de a nu participa la ceremonia de învestitură a Maiei Sandu în funcția de președinte al R.Moldova. Ion Păduraru, ex-secretar general al Președinției în perioada mandatului lui Nicolae Timofti, precizează că, potrivit procedurilor, acesta nici nu trebuia să participe la ceremonia respectivă.

„I. Dodon a declarat că nu va participa la ceremonia de învestitură a președintelui nou ales, dar va participa la procedurile de protocol. Declarația a provocat «mari» emoții. În primul rând, Legea care reglementează procedura de învestitură a Președintelui nou ales (da, avem o așa lege!) prevede precis, că președintele a cărui mandat a expirat NU PARTICIPĂ la procedura propriu-zisă de învestitură! ( participa doar deputații în Parlament, judecătorii Curții Constituționale, membrii Guvernului, membrii CEC, Judecătorii CSJ și oaspeții de onoare (corpul diplomatic). Dar, președintele, a cărui mandat a expirat, transmite «puterea» noului președinte, după învestitură și după depunerea de flori, adică doar la final. Ce semnifică exact «transmiterea puterii» legea nu prevede. Sunt convins că Protocolul (MAEIE) a elaborat detaliile acestei transmiteri de «putere». Este simplu - trebuie de respectat legea!”, a menționat el.

Amintim că Dodon a declarat aseară în cadrul unei emisiuni de la postul public de televiziune că nu va participa la ceremonia de inaugurare a noului președinte ales al R. Moldova, Maia Sandu: „Eu personal mâine nu voi participa la procedura de inaugurare a președintelui nou ales. Este o procedură protocolară, unde președintele care pleacă n-are niciun rol, doar stă în sală. În schimb, ceea ce sunt obligat conforma protocolului, este a doua parte ce ține de transmiterea puterii. Eu o s-o aștept în Palatul prezidențial, cu un buchet de flori, o s-o felicit, o să trecem toată procedura civilizată care este, voi transmite toate atribuțiile, îi voi ura succes și o să-i spun că-i sunt la dispoziție atunci când are nevoie de consultări”.

