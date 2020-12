Președintele Igor Dodon anunță că astăzi, 24 decembrie, pleacă la Moscova, alături de primarul general al capitalei, Ion Ceban, dar și vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, Vladimir Batrîncea,. Declarații în acest sens au fost făcute în cadrul unei ediții speciale de la postul public de televiziune Moldova 1, notează IPN.

„Domnul Ceban merge cu mine în delegație în Federația Rusă. Am mai multe întrevederi planificate. Domnul Ceban este membru al delegației, deși nu este membru de partid. El și-a suspendat calitatea de membru de partid, dar este în echipă”, a declarat Igor Dodon.



De asemenea, președintele își exprimă speranța că primarul general al municipiului Chișinău va fi și în continuare alături de partid. „Sper să fie și la congres alături de noi. Împreună am clădit această echipă. În delegație este și Vlad Batrîncea”.



Potrivit lui Igor Dodon, în cadrul vizitei în Federația Rusă, delegația condusă de acesta urmează a avea întrevederi oficiale cu „președintele Dumei de Stat, întrevederi cu Dmitrii Kozak, dar și întrevederi cu conducerea partidelor cu care PSRM are semnate acorduri”.



Tot în acest context, Igor Dodon a precizat că urmează și alte întrevederi neoficiale despre care „nu se vorbește oficial”.