Igor Dodon a anunțat că mâine, 24 decembrie, nu va participa la ceremonia de inaugurare a noului președinte ales al R. Moldova, Maia Sandu. La fel, nici fracțiunea PSRM nu va participa.

În schimb, Dodon spune că o va aștepta pe Maia Sandu cu flori la președinție, pentru procedura de transmitere a puterii.

„Fracțiunea PSRM nu va participa la această procedură. Dna. președinte a Parlamentului, care este membră a fracțiunii evident va participa pentru că este obligată conform legii. Eu personal mâine nu voi participa la procedura de inaugurare a președintelui nou ales. Este o procedură protocolară, unde președintele care pleacă n-are niciun rol, doar stă în sală. În schimb, ceea ce sunt obligat conforma protocolului, este a doua parte ce ține de transmiterea puterii. Eu o s-o aștept în Palatul prezidențial, cu un buchet de flori, o s-o felicit, o să trecem toată procedura civilizată care este, voi transmite toate atribuțiile, îi voi ura succes și o să-i spun că-i sunt la dispoziție atunci când are nevoie de consultări”, a spus Dodon în cadrul unei emisiuni la M1.